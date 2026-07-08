Η Ελβετία απέκλεισε την Κολομβία στα πέναλτι και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Μουντιάλ 2026

Η Ελβετία προκρίθηκε στα προημιτελικά του Μουντιάλ 2026, καθώς νίκησε την Κολομβία με 4-3 στη διαδικασία των πέναλτι, μετά το 0-0 σε κανονική διάρκεια και παράταση. Ο Γκρέγκορ Κόμπελ απέκρουσε την εκτέλεση του Κούτσο Ερνάντες και έδωσε στην ομάδα του Μουράτ Γιακίν την πρόκριση στους «8» της διοργάνωσης.

Ο αγώνας διεξήχθη στο Βανκούβερ, παρουσία περίπου 52.000 θεατών. Οι δύο ομάδες έδωσαν κλειστό παιχνίδι, με χαμηλό ρυθμό, προσεκτική τακτική και λίγες καθαρές ευκαιρίες. Η Κολομβία είχε τις πιο σημαντικές στιγμές, όμως η Ελβετία έδειξε μεγαλύτερη ψυχραιμία στη διαδικασία των πέναλτι και πήρε την πρόκριση για πρώτη φορά μετά το 1954 στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Οι λίγες φάσεις στην κανονική διάρκεια

Η Κολομβία απείλησε πρώτη στο 21ο λεπτό. Ο Πουέρτα βρήκε χώρο έξω από τη μεγάλη περιοχή και έκανε φαλτσαριστό σουτ, όμως ο Κόμπελ αντέδρασε σωστά και έδιωξε την μπάλα σε κόρνερ.

Η Ελβετία απάντησε στο 30ό λεπτό με τον Ρίντερ, ο οποίος σούταρε από πλάγια θέση, αλλά ο Καμίλο Βάργκας απέκρουσε. Δύο λεπτά αργότερα, ο Εντόι προσπάθησε να απειλήσει με συρτό σουτ, όμως ο τερματοφύλακας της Κολομβίας μπλόκαρε χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία.

Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ. Οι δύο ομάδες κράτησαν προσεκτική στάση, απέφυγαν τα μεγάλα ρίσκα και δεν βρήκαν σταθερό ρυθμό στην επίθεση.

Στο δεύτερο μέρος, η Ελβετία μπήκε πιο δραστήρια. Στο 48ο λεπτό, ο Σο, ο οποίος είχε περάσει στο παιχνίδι αντί του Γιασάρι, βρέθηκε αμαρκάριστος στο σημείο του πέναλτι μετά από γύρισμα του Εντόι, όμως δεν εκτέλεσε σωστά και έστειλε την μπάλα ψηλά άουτ.

Στο 53ο λεπτό, ο Ρίντερ εκτέλεσε απευθείας φάουλ, αλλά η μπάλα κατέληξε στην εξωτερική πλευρά των διχτύων. Η Κολομβία απείλησε στο 60ό λεπτό με τον Ντίας, όμως ο Κόμπελ μπλόκαρε το συρτό σουτ. Τρία λεπτά αργότερα, ο Σουάρες έκλεψε την μπάλα από τον Τζάκα, αλλά τελείωσε άστοχα τη φάση από καλή θέση.

Το 0-0 δεν άλλαξε έως το τέλος της κανονικής διάρκειας και ο αγώνας οδηγήθηκε στην παράταση.

Οι ευκαιρίες στην παράταση και η απόφαση στα πέναλτι

Η Κολομβία έφτασε κοντά στο γκολ στο 99ο λεπτό. Ο Κιντέρο εκτέλεσε κόρνερ και ο Λουκούμι πήρε την κεφαλιά, όμως η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι του Κόμπελ.

Στο 101ο λεπτό, ο Καμπάς δοκίμασε δυνατό μακρινό σουτ, αλλά ο Κόμπελ απέκρουσε και παραχώρησε κόρνερ. Η Ελβετία απάντησε στο 104ο λεπτό, όταν ο Αμντουνί εκτέλεσε από το ύψος του πέναλτι, όμως ο Βάργκας πραγματοποίησε σημαντική επέμβαση.

Στο 115ο λεπτό, η Κολομβία έχασε μεγάλη ευκαιρία. Ο Καμπάς εκμεταλλεύτηκε λάθος του Τζάκα και βρέθηκε απέναντι από τον Κόμπελ, αλλά σούταρε ψηλά άουτ. Το 0-0 έμεινε μέχρι το τέλος της παράτασης και η πρόκριση κρίθηκε στα πέναλτι.

Στη διαδικασία, ο Κιντέρο ευστόχησε για την Κολομβία και ο Τζάκα ισοφάρισε για την Ελβετία. Ο Σάντσες σημάδεψε το δοκάρι, ενώ ο Αμντουνί έκανε το 2-1. Ο Καμπάς ισοφάρισε σε 2-2, πριν ο Ακάντζι αστοχήσει για την Ελβετία. Στη συνέχεια, ο Κόμπελ απέκρουσε την εκτέλεση του Κούτσο Ερνάντες, ο Ίτεν έδωσε προβάδισμα στους Ελβετούς, ο Ντίας ισοφάρισε σε 3-3 και ο Ρούμπεν Βάργκας διαμόρφωσε το τελικό 4-3.

Η Ελβετία πήρε την πρόκριση και θα αντιμετωπίσει την Αργεντινή στα προημιτελικά της διοργάνωσης, σε αγώνα που είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή 12 Ιουλίου.

Η διαδικασία των πέναλτι

0-1: Γκολ ο Κιντέρο

1-1: Γκολ ο Τζάκα

1-1: Δοκάρι ο Σάντσες

2-1: Γκολ ο Αμντουνί

2-2: Γκολ ο Καμπάς

2-2: Άουτ ο Ακάντζι

2-2: Απόκρουση του Κόμπελ στην εκτέλεση του Ερνάντες

3-2: Γκολ ο Ίτεν

3-3: Γκολ ο Ντίας

4-3: Γκολ ο Ρούμπεν Βάργκας

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Διαιτητής: Ιβάν Μπαρτόν από το Ελ Σαλβαδόρ.

Κίτρινες κάρτες: Τζάκα, Ζακάρια, Μούχαϊμ – Σουάρες, Σάντσες.

Ελβετία: Κόμπελ, Ελβέντι, Ακάντζι, Ροντρίγκες (71’ Μούχαϊμ), Ζακάρια (87’ Βίντμερ), Φρόιλερ, Τζάκα, Γιασάρι (46’ Σο), Ρίντερ (103’ Αμντουνί), Εμπολό (87’ Ίτεν), Εντόι (90+2’ Ρούμπεν Βάργκας).

Κολομβία: Βάργκας, Μουνιός, Λουκούμι (119’ Μίνα), Πουέρτα, Μοχίκα, Σάντσες, Χ. Ροντρίγκες (66’ Κιντέρο), Αρίας (66’ Καμπάς), Λέρμα (82’ Ρίος), Ντίας, Σουάρες (82’ Κούτσο Ερνάντες).