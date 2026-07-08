Ιράν: Πυρκαγιά σε προβλήτες στο Μπαντάρ Αμπάς και στο Σιρίκ μετά από πλήγματα

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Πυρκαγιά ξέσπασε σε αλιευτική προβλήτα στο Μπαντάρ Αμπάς, στο νότιο Ιράν, μετά από πλήγματα που έπληξαν την περιοχή και προκάλεσαν την εμφάνιση πυκνού μαύρου καπνού πάνω από την πόλη.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, βλήματα έπληξαν την προβλήτα των ψαράδων, με αποτέλεσμα να τυλιχθούν στις φλόγες πολλά τοπικά αλιευτικά σκάφη. Εικόνες από την περιοχή δείχνουν πυκνό καπνό να υψώνεται πίσω από την κεντρική ψαραγορά του Μπαντάρ Αμπάς.

Παράλληλα, ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από θραύσματα «εχθρικού βλήματος», το οποίο έπληξε την εμπορική προβλήτα στο Σιρίκ, επίσης στο νότιο Ιράν.

Εκρήξεις κοντά στα Στενά του Ορμούζ

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν την Τρίτη ότι ακούστηκε σειρά εκρήξεων στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ, λίγο αφότου Αμερικανοί αξιωματούχοι ανακοίνωσαν «ισχυρά» πλήγματα στο Ιράν.

Το IRIB News μετέδωσε ότι έξι εκρήξεις ακούστηκαν στο ιρανικό νησί Κεσμ, επτά εκρήξεις στην πόλη Σιρίκ, ενώ περισσότερες εκρήξεις ακούστηκαν στο μεγάλο λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς.

Οι αναφορές αυτές αποτυπώνουν την ένταση που επικρατεί στο νότιο Ιράν, σε μια περιοχή με αυξημένη γεωστρατηγική σημασία λόγω της εγγύτητάς της στα Στενά του Ορμούζ.

Πηγές: Reuters, Al Jazeera, AFP