Ιράν: Καταγγέλλει παραβίαση της συμφωνίας με τις ΗΠΑ και προαναγγέλλει «αποφασιστική» απάντηση

Το Ιράν κατήγγειλε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβίασαν μνημόνιο κατανόησης που είχαν υπογράψει οι δύο πλευρές, μετά από νέα αμερικανικά αεροπορικά πλήγματα κοντά στα Στενά του Ορμούζ. Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών προειδοποίησε ότι η απάντηση της Τεχεράνης θα είναι «αποφασιστική» για την προστασία των συμφερόντων της και της εθνικής της ασφάλειας.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το Ιράν κατήγγειλε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβίασαν το μνημόνιο κατανόησης που είχαν υπογράψει οι δύο πλευρές, μετά τα νέα αμερικανικά αεροπορικά πλήγματα κοντά στα Στενά του Ορμούζ.
  • Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών προειδοποίησε ότι η απάντηση της Τεχεράνης θα είναι «αποφασιστική».
  • Αξιωματούχος του ιρανικού ΥΠΕΞ τόνισε ότι το Ιράν «θα λάβει αποφασιστικά μέτρα για να προστατεύσει τα συμφέροντά του και την εθνική ασφάλειά του».

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Το Ιράν κατήγγειλε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβίασαν το μνημόνιο κατανόησης που είχαν υπογράψει οι δύο πλευρές στα μέσα Ιουνίου, μετά τα νέα αμερικανικά αεροπορικά πλήγματα σε εγκαταστάσεις κοντά στα Στενά του Ορμούζ. Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών προειδοποίησε ότι η απάντηση της Τεχεράνης θα είναι «αποφασιστική».

«Το Ιράν απευθύνει αυστηρή προειδοποίηση για τις συνέπειες της παραβίασης της συμφωνίας από την Αμερική» και «θα λάβει αποφασιστικά μέτρα για να προστατεύσει τα συμφέροντά του και την εθνική ασφάλειά του», τόνισε αξιωματούχος του υπουργείου Εξωτερικών, ανέφερε μέσω Telegram η δημόσια ιρανική ραδιοφωνία και τηλεόραση IRIB.

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