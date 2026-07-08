Μουντιάλ 2026: Τα highlights του αγώνα Κολομβία-Ελβετία – ΒΙΝΤΕΟ

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Αθλητισμός

Switzerland’s Ruben Vargas
Switzerland’s Ruben Vargas (17) celebrates after making the winning kick in a penalty shootout in the World Cup round of 16 soccer match between Switzerland and Colombia in Vancouver, British Columbia, Tuesday, July 7, 2026. (Ethan Cairns/The Canadian Press via AP)
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ελβετία προκρίθηκε στα προημιτελικά του Μουντιάλ 2026, καθώς νίκησε την Κολομβία με 4-3 στη διαδικασία των πέναλτι, μετά το 0-0 σε κανονική διάρκεια και παράταση.
  • Ο Γκρέγκορ Κόμπελ απέκρουσε την εκτέλεση του Κούτσο Ερνάντες και έδωσε στην ομάδα του Μουράτ Γιακίν την πρόκριση στους «8» της διοργάνωσης.
  • Η Ελβετία πήρε την πρόκριση για πρώτη φορά μετά το 1954 στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, δείχνοντας μεγαλύτερη ψυχραιμία στη διαδικασία των πέναλτι.

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Η Ελβετία προκρίθηκε στα προημιτελικά του Μουντιάλ 2026, καθώς νίκησε την Κολομβία με 4-3 στη διαδικασία των πέναλτι, μετά το 0-0 σε κανονική διάρκεια και παράταση. Ο Γκρέγκορ Κόμπελ απέκρουσε την εκτέλεση του Κούτσο Ερνάντες και έδωσε στην ομάδα του Μουράτ Γιακίν την πρόκριση στους «8» της διοργάνωσης.

Ο αγώνας διεξήχθη στο Βανκούβερ, παρουσία περίπου 52.000 θεατών. Οι δύο ομάδες έδωσαν κλειστό παιχνίδι, με χαμηλό ρυθμό, προσεκτική τακτική και λίγες καθαρές ευκαιρίες. Η Κολομβία είχε τις πιο σημαντικές στιγμές, όμως η Ελβετία έδειξε μεγαλύτερη ψυχραιμία στη διαδικασία των πέναλτι και πήρε την πρόκριση για πρώτη φορά μετά το 1954 στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Δείτε τα highlights του αγώνα

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