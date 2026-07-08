Κίεβο: Νέες ισχυρές εκρήξεις μετά τις ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους και drones

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Νέες ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου, τη μεθεπομένη εντατικών βομβαρδισμών της Ρωσίας με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα εφόρμησης στη χώρα.

Ο απολογισμός των επιθέσεων ανέρχεται σε 28 νεκρούς, εκ των οποίων οι 26 στο Κίεβο και την περιφέρειά του.

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο ανέφερε ότι κατά τις πρώτες πληροφορίες, έχουν ξεσπάσει πυρκαγιές σε δύο συνοικίες, χωρίς να αναφερθεί σε θύματα μέχρι στιγμής.