Κίεβο: Νέες ισχυρές εκρήξεις μετά τις ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους και drones

Νέες ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, δύο ημέρες μετά από εντατικούς ρωσικούς βομβαρδισμούς με πυραύλους και drones. Ο απολογισμός των προηγούμενων επιθέσεων ανέρχεται σε 28 νεκρούς, εκ των οποίων οι 26 στο Κίεβο και την περιφέρειά του, ενώ ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο ανέφερε πυρκαγιές σε δύο συνοικίες από τις νέες εκρήξεις.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέες ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, τη μεθεπομένη εντατικών βομβαρδισμών της Ρωσίας. – Ο απολογισμός των επιθέσεων ανέρχεται σε 28 νεκρούς, εκ των οποίων οι 26 στο Κίεβο και την περιφέρειά του. – Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο ανέφερε ότι έχουν ξεσπάσει πυρκαγιές σε δύο συνοικίες, χωρίς να αναφερθεί σε θύματα μέχρι στιγμής.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Νέες ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου, τη μεθεπομένη εντατικών βομβαρδισμών της Ρωσίας με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα εφόρμησης στη χώρα.

Ο απολογισμός των επιθέσεων ανέρχεται σε 28 νεκρούς, εκ των οποίων οι 26 στο Κίεβο και την περιφέρειά του.

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο ανέφερε ότι κατά τις πρώτες πληροφορίες, έχουν ξεσπάσει πυρκαγιές σε δύο συνοικίες, χωρίς να αναφερθεί σε θύματα μέχρι στιγμής.

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