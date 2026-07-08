ΝΑΤΟ: Το μενού του δείπνου των ηγετών στην Άγκυρα, η υποδοχή Μητσοτάκη από τον Ερντογάν και η… μουντιαλική πινελιά

Ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ το επίσημο δείπνο που παρέθεσε στην Άγκυρα ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μαζί με τη σύζυγό του, Εμινέ Ερντογάν, προς τιμήν των ηγετών των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ.

Στο δείπνο συμμετείχε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μαζί με τη σύζυγό του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη. Το πρωθυπουργικό ζεύγος υποδέχθηκαν στην είσοδο του Λευκού Παλατιού ο Τούρκος πρόεδρος και η σύζυγός του. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν την καθιερωμένη χειραψία, είχαν σύντομη συνομιλία και στη συνέχεια φωτογραφήθηκαν.

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Μετά την άφιξη των ηγετών, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και οι προσκεκλημένοι του, μαζί με τις συζύγους τους, έβγαλαν αναμνηστική φωτογραφία έξω από το Λευκό Παλάτι.

Τον Έλληνα πρωθυπουργό συνοδεύουν στην Τουρκία η διπλωματική του σύμβουλος Κατερίνα Νασίκα, ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου Γιώργος Ευθυμίου, η διευθύντρια Επικοινωνίας Κύρα Κάπη και η διευθύντρια του Γραφείου Διεθνούς Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας Αριστοτελία Πελώνη. Μαζί με τον κ. Μητσοτάκη έφτασε στην Άγκυρα και ο πρέσβης της Ελλάδας στο Παρίσι, Μίλτων Νικολαΐδης, ως μεταφραστής του πρωθυπουργού.

Το μενού του δείπνου

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο μενού του δείπνου κυριάρχησαν πρώτες ύλες από την Τουρκία. Τα ορεκτικά περιλάμβαναν παραδοσιακές επιλογές, σοτέ εποχικών λαχανικών και μαντί, ενώ για το κυρίως πιάτο υπήρχαν επιλογές όπως φιλέτο λαβρακιού και μοσχαρίσιο πλευρό αργού ψησίματος. Το επιδόρπιο ήταν παραδοσιακό γλυκό που παρέπεμπε σε μπακλαβά.

Την επομένη ακολουθεί η Σύνοδος Κορυφής της Συμμαχίας. Η ελληνική πλευρά υπογραμμίζει ότι προσέρχεται με ισχυρή θέση και αξιοπιστία.

Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, η Ελλάδα συμμετέχει στη Σύνοδο Κορυφής «με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου, που όχι μόνο τηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις του, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της Συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη».

Η «μουντιαλική» πινελιά στο περιθώριο

Στο περιθώριο του δείπνου υπήρξε και ένα στιγμιότυπο με αναφορά στο Μουντιάλ 2026. Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ συναντήθηκε με τον Νορβηγό ομόλογό του, Γιόνας Γκαρ Στέρε, στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Οι δύο ηγέτες εμφανίστηκαν με φανέλες των εθνικών τους ομάδων, με αφορμή τη συμμετοχή και την έως τώρα πορεία των δύο ομάδων στη διοργάνωση, ενόψει και της μεταξύ τους αναμέτρησης για την πρόκριση στα ημιτελικά. Ενώπιον των δημοσιογράφων, οι δύο πολιτικοί αντάλλαξαν την καθιερωμένη χειραψία πριν από την έναρξη των αγώνων.

Σε βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, ο Στάρμερ εμφανίζεται με την παραδοσιακή λευκή φανέλα με τα Τρία Λιοντάρια, ενώ ο Στέρε φορά την κόκκινη φανέλα της Νορβηγίας.