Αγία Παρασκευή: Βίντεο ντοκουμέντο από την καταδίωξη αυτοκινήτου με 61 κιλά κάνναβης

Κινηματογραφική καταδίωξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (07/07) στην Αγία Παρασκευή.

Όλα ξεκίνησαν όταν οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής έκαναν σήμα σε όχημα, όπου επέβαιναν δύο άτομα, προκειμένου να σταματήσει για έλεγχο. Ωστόσο ο οδηγός του αυτοκινήτου δεν σταμάτησε, αλλά ανέπτυξε ταχύτητα και διέφυγε από το σημείο.

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, το όχημα έπεσε πάνω σε κράσπεδο, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί. Οι δύο επιβαίνοντες βγήκαν από το όχημα και ξεκίνησαν να τρέχουν για να ξεφύγουν από τους αστυνομικούς.

Βίντεο ντοκουμέντο

Στο βίντεο ντοκουμέντο που έδωσε στη δημοσιότητα το MEGA φαίνονται οι δύο άνδρες να τρέχουν και ένας διανομέας φαγητού να τους κυνηγά με το μηχανάκι του. Όπως φαίνεται στο βίντεο, στο σημείο έφτασαν αμέσως και τρία αμάξια με ειδική επιχειρησιακή μονάδα. Από μέσα βγήκαν αστυνομικοί, οι οποίοι πέρασαν χειροπέδες σε έναν 30χρονο Αζέρο, ενώ έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δεύτερου δράστη.

Σε έλεγχο που έγινε στο εσωτερικό του αυτοκινήτου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 49 συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν συνολικά 61 κιλά και 250 γραμμάρια κάνναβης. Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίας Παρασκευής, το οποίο διερευνά την προέλευση των ναρκωτικών, καθώς και τις συνθήκες της μεταφοράς τους.

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