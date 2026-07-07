ΠΑΟΚ: Συνέχισε το απόλυτο με ανατροπές και νίκη 3-2 επί της ΑΕΚ Λάρνακας

Ο ΠΑΟΚ συνέχισε με το απόλυτο στα φιλικά προετοιμασίας του στην Ολλανδία, σημειώνοντας την τρίτη νίκη του σε ισάριθμες αναμετρήσεις. Η ομάδα επικράτησε με 3-2 της ΑΕΚ Λάρνακας στο Ζαλτμπόμελ, σε ένα παιχνίδι με καλό ρυθμό και διαδοχικές εναλλαγές στο σκορ, αφήνοντας θετικές εντυπώσεις για την αγωνιστική της εικόνα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο ΠΑΟΚ συνέχισε με το απόλυτο στα φιλικά προετοιμασίας του στην Ολλανδία, σημειώνοντας την τρίτη νίκη του σε ισάριθμες αναμετρήσεις, επικρατώντας με 3-2 της ΑΕΚ Λάρνακας.
  • Σε ένα παιχνίδι με καλό ρυθμό και διαδοχικές εναλλαγές στο σκορ, οι Κύπριοι άνοιξαν το σκορ, αλλά ο ΠΑΟΚ απάντησε με Χατσίδη και Γερεμέγεφ.
  • Ο Τάισον διαμόρφωσε το τελικό 3-2 στο 74’ με εξαιρετικό χτύπημα φάουλ, ενώ ο ΠΑΟΚ θα δώσει το τελευταίο του φιλικό στην Ολλανδία κόντρα στην Τβέντε στις 11/7.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο ΠΑΟΚ συνέχισε με το απόλυτο στα φιλικά προετοιμασίας του στην Ολλανδία, σημειώνοντας την τρίτη νίκη του σε ισάριθμες αναμετρήσεις. Η ομάδα του Αλέσιο Λίσι επικράτησε με 3-2 της ΑΕΚ Λάρνακας στο Ζαλτμπόμελ, σε ένα παιχνίδι με καλό ρυθμό και διαδοχικές εναλλαγές στο σκορ, αφήνοντας θετικές εντυπώσεις για την αγωνιστική της εικόνα.

Οι Κύπριοι άνοιξαν εν τέλει το σκορ στο 17’ με τον Τζόρτζε Ιβάνοβιτς, ωστόσο, ΠΑΟΚ «απάντησε» με το αριστερό σουτ του Δημήτρη Χατσίδη στο 32’. Με τη συμπλήρωση μίας ώρας παιχνιδιού ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ «έγραψε» το 2-1, αλλά η ΑΕΚ Λάρνακας ισοφάρισε άμεσα και συγκεκριμένα στο 63′ με την κεφαλιά του Πέτρου Ιωάννου (2-2).

Στο 74’, ο άρτι αφιχθείς στο ματς Τάισον, με εξαιρετικό χτύπημα φάουλ διαμόρφωσε το τελικό 3-2.

Ο ΠΑΟΚ θα δώσει το τελευταίο του φιλικό στην Ολλανδία κόντρα στην Τβέντε στις 11/7.

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Τσιφτσής (66’ Μοναστηρλής), Λύρατζης (66’ Κένι), Ελουστόντο (66’ Μπαταούλας), Μιχαηλίδης (66’ Κοσίδης), Γκόμεζ (66’ Τέιλορ), Τσοπούρογλου (46’ Καμαρά), Ζαφείρης (66’ Μπάλντε), Ζίβκοβιτς (66’ Ντούνγκα), Πέλκας (66’ Κωνσταντέλιας), Μπέρδος (19’ Χατσίδης/72’ Τάισον), Γερεμέγεφ (66’ Μύθου).

ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ (Μάουρο Καμορανέζι): Μούφτιτς (46′ Δημητρίου), Μιραμόν (46′ Ιωάννου), Φαν Ντερ Χόρν (46′ Άδωνη), Μιλίτσεβιτς (70′ Πηλέας), Πηλέας (46′ Γκούρφινκελ), Χ. Κυριάκου (46′ Ρέπας), Λέντες (46′ Πάνκοφ), Ναούμ (73′ Χατζηπασχάλης), Λαγιούνι (46′ Ρούμπιο), Ιβάνοβιτς (46′ Χάιρο), Μπάγιτς (46′ Αναστασίου).

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