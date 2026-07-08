Διακοπές ρεύματος σε Ζωγράφου, Βύρωνα, Αιγάλεω, Ανθούπολη και Αγία Βαρβάρα

Περιοχές της Αθήνας έμειναν χωρίς ρεύμα το βράδυ της Τρίτης. Το πρόβλημα εντοπίζεται, σύμφωνα με πηγές του ΔΕΔΔΗΕ, σε γραμμές μέσης τάσης, ενώ η αποκατάσταση αναμένεται γύρω στα μεσάνυχτα.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

Διακοπές ρεύματος
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Εκτεταμένες διακοπές ρεύματος αναμένονται το βράδυ της Τρίτης, 7 Ιουλίου 2026, σε περιοχές της Αθήνας, όπως ο Ζωγράφου, ο Βύρωνας, το Αιγάλεω, η Ανθούπολη και η Αγία Βαρβάρα.
  • Το πρόβλημα θα εντοπίζεται σε γραμμές μέσης τάσης, με ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα να μένουν χωρίς ρεύμα από περίπου τις 23:00.
  • Σύμφωνα με πηγές του ΔΕΔΔΗΕ, η ηλεκτροδότηση αναμένεται να αποκατασταθεί γύρω στα μεσάνυχτα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Εκτεταμένες διακοπές ρεύματος σημειώθηκαν το βράδυ της Τρίτης, 7 Ιουλίου 2026, σε περιοχές της Αθήνας. Χωρίς ηλεκτροδότηση έμειναν ο Ζωγράφου, ο Βύρωνας, το Αιγάλεω, η Ανθούπολη και η Αγία Βαρβάρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα στις συγκεκριμένες περιοχές παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα από περίπου τις 23:00. Νωρίτερα, είχε σημειωθεί μπλακ άουτ διάρκειας 2 έως 3 ωρών και στο Μαρούσι.

Το πρόβλημα εντοπίζεται σε γραμμές μέσης τάσης

Πηγές του ΔΕΔΔΗΕ αποδίδουν το πρόβλημα στις γραμμές μέσης τάσης. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η ηλεκτροδότηση αναμένεται να αποκατασταθεί γύρω στα μεσάνυχτα.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν την εξέλιξη της βλάβης, με στόχο την πλήρη επαναφορά της ηλεκτροδότησης στις περιοχές που επηρεάστηκαν.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ