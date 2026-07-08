Διακοπές ρεύματος σε Ζωγράφου, Βύρωνα, Αιγάλεω, Ανθούπολη και Αγία Βαρβάρα

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Εκτεταμένες διακοπές ρεύματος σημειώθηκαν το βράδυ της Τρίτης, 7 Ιουλίου 2026, σε περιοχές της Αθήνας. Χωρίς ηλεκτροδότηση έμειναν ο Ζωγράφου, ο Βύρωνας, το Αιγάλεω, η Ανθούπολη και η Αγία Βαρβάρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα στις συγκεκριμένες περιοχές παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα από περίπου τις 23:00. Νωρίτερα, είχε σημειωθεί μπλακ άουτ διάρκειας 2 έως 3 ωρών και στο Μαρούσι.

Το πρόβλημα εντοπίζεται σε γραμμές μέσης τάσης

Πηγές του ΔΕΔΔΗΕ αποδίδουν το πρόβλημα στις γραμμές μέσης τάσης. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η ηλεκτροδότηση αναμένεται να αποκατασταθεί γύρω στα μεσάνυχτα.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν την εξέλιξη της βλάβης, με στόχο την πλήρη επαναφορά της ηλεκτροδότησης στις περιοχές που επηρεάστηκαν.