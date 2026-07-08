Ιράν: Βλέπει ευθύνη των ΗΠΑ για το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις

Ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαεΐ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα οδηγήσουν σε αποτυχία τις διαπραγματεύσεις, καθώς προσπαθούν να δημιουργήσουν μια εναλλακτική διαδρομή στα Στενά του Ορμούζ. Η ένταση κλιμακώνεται μετά την ανάκληση της άδειας πώλησης ιρανικού πετρελαίου από τις ΗΠΑ λόγω επιθέσεων σε δεξαμενόπλοια, με τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ να διαμαρτύρονται επίσημα για τις ενέργειες του Ιράν. Οι εξελίξεις αυτές έχουν αντίκτυπο στις διεθνείς αγορές πετρελαίου και στην οικονομία του Ιράν.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαεΐ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα οδηγήσουν τις διαπραγματεύσεις σε αποτυχία και προσπαθούν να δημιουργήσουν εναλλακτική διαδρομή στα Στενά του Ορμούζ.
  • Οι ΗΠΑ ανακάλεσαν την άδεια πώλησης ιρανικού πετρελαίου μετά από επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια στα Στενά του Ορμούζ, γεγονός που οδήγησε σε ενίσχυση των τιμών του πετρελαίου άνω του 3%.
  • Η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ υπέβαλαν επίσημη διαμαρτυρία στο Ιράν, κατηγορώντας την Τεχεράνη για επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια και ζητώντας να σταματήσει ενέργειες που υπονομεύουν την περιφερειακή ασφάλεια.

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Είναι απολύτως σαφές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα οδηγήσουν τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν σε αποτυχία, δήλωσε ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαεΐ, σε συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση την Τρίτη.

Οι ΗΠΑ προσπαθούν να δημιουργήσουν μια εναλλακτική διαδρομή στα Στενά του Ορμούζ για τα πλοία τους, πρόσθεσε ο Ρεζαεΐ.

Κλιμάκωση με αντίκτυπο στις αγορές πετρελαίου

Στην ανάκληση της γενικής άδειας που επέτρεπε την πώληση ιρανικού πετρελαίου προχώρησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, μετά τις επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια στα Στενά του Ορμούζ. Αμερικανός αξιωματούχος χαρακτήρισε τις ενέργειες του Ιράν «εντελώς απαράδεκτες», προειδοποιώντας ότι θα υπάρξουν συνέπειες, ενώ οι τιμές του πετρελαίου ενισχύθηκαν άνω του 3%.

Παρά την κλιμάκωση, η Ουάσινγκτον διαμηνύει ότι οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη για το πυρηνικό πρόγραμμα συνεχίζονται, χωρίς να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη αντίδραση από το Ιράν.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς ενέργειας παγκοσμίως και οποιαδήποτε αναταραχή στην περιοχή ενδέχεται να επηρεάσει τις διεθνείς αγορές πετρελαίου. Παράλληλα, ενδεχόμενοι νέοι περιορισμοί στις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου αναμένεται να αυξήσουν την πίεση στην οικονομία της χώρας.

Επίσημη διαμαρτυρία Σαουδικής Αραβίας και Κατάρ

Η Σαουδική Αραβία κατηγόρησε το Ιράν για την επίθεση στο δεξαμενόπλοιο Wedyan στα Στενά του Ορμούζ, καταδικάζοντας παράλληλα και την επίθεση στο δεξαμενόπλοιο Al-Rekayyat του Κατάρ.

Νωρίτερα, το Κατάρ κάλεσε τον επιτετραμμένο του Ιράν στη Ντόχα, υποβάλλοντας επίσημη διαμαρτυρία για την επίθεση σε πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου ανοιχτά των ακτών του Ομάν, την οποία αποδίδει στην Τεχεράνη.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ ζήτησε εξηγήσεις από το Ιράν και κάλεσε την ιρανική πλευρά να σταματήσει ενέργειες που, όπως υποστηρίζει, υπονομεύουν την περιφερειακή ασφάλεια, τη διεθνή ναυσιπλοΐα και τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.

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