Ιράν: Βλέπει ευθύνη των ΗΠΑ για το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Είναι απολύτως σαφές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα οδηγήσουν τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν σε αποτυχία, δήλωσε ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαεΐ, σε συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση την Τρίτη.

Οι ΗΠΑ προσπαθούν να δημιουργήσουν μια εναλλακτική διαδρομή στα Στενά του Ορμούζ για τα πλοία τους, πρόσθεσε ο Ρεζαεΐ.

Κλιμάκωση με αντίκτυπο στις αγορές πετρελαίου

Στην ανάκληση της γενικής άδειας που επέτρεπε την πώληση ιρανικού πετρελαίου προχώρησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, μετά τις επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια στα Στενά του Ορμούζ. Αμερικανός αξιωματούχος χαρακτήρισε τις ενέργειες του Ιράν «εντελώς απαράδεκτες», προειδοποιώντας ότι θα υπάρξουν συνέπειες, ενώ οι τιμές του πετρελαίου ενισχύθηκαν άνω του 3%.

Παρά την κλιμάκωση, η Ουάσινγκτον διαμηνύει ότι οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη για το πυρηνικό πρόγραμμα συνεχίζονται, χωρίς να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη αντίδραση από το Ιράν.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς ενέργειας παγκοσμίως και οποιαδήποτε αναταραχή στην περιοχή ενδέχεται να επηρεάσει τις διεθνείς αγορές πετρελαίου. Παράλληλα, ενδεχόμενοι νέοι περιορισμοί στις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου αναμένεται να αυξήσουν την πίεση στην οικονομία της χώρας.

Επίσημη διαμαρτυρία Σαουδικής Αραβίας και Κατάρ

Η Σαουδική Αραβία κατηγόρησε το Ιράν για την επίθεση στο δεξαμενόπλοιο Wedyan στα Στενά του Ορμούζ, καταδικάζοντας παράλληλα και την επίθεση στο δεξαμενόπλοιο Al-Rekayyat του Κατάρ.

Νωρίτερα, το Κατάρ κάλεσε τον επιτετραμμένο του Ιράν στη Ντόχα, υποβάλλοντας επίσημη διαμαρτυρία για την επίθεση σε πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου ανοιχτά των ακτών του Ομάν, την οποία αποδίδει στην Τεχεράνη.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ ζήτησε εξηγήσεις από το Ιράν και κάλεσε την ιρανική πλευρά να σταματήσει ενέργειες που, όπως υποστηρίζει, υπονομεύουν την περιφερειακή ασφάλεια, τη διεθνή ναυσιπλοΐα και τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.