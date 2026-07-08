Πιτ Χέγκσεθ: Πρώτη επίσκεψη στο Ισραήλ με φόντο τα F-35 και τις ανησυχίες για την Τουρκία

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Ο υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέγκσεθ, σχεδιάζει να πραγματοποιήσει την πρώτη του επίσκεψη στο Ισραήλ την Τετάρτη, σύμφωνα με το CNN, το οποίο επικαλείται τρεις πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν τα σχέδια της επίσκεψης θα επηρεαστούν από τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον του Ιράν κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Σύμφωνα με μία από τις πηγές, ο Χέγκσεθ αναμένεται να συναντηθεί με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς.

Στο επίκεντρο τα F-35 και η Τουρκία

Ένας από τους βασικούς στόχους της επίσκεψης είναι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, να κατευναστούν οι ισραηλινές ανησυχίες για το ενδεχόμενο πώλησης προηγμένων μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία. Το ενδεχόμενο αυτό είχε αναφέρει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Σε αποκλειστική συνέντευξή του στο CNN, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν «δεν είναι ακριβώς πρότυπο συμμάχου των Ηνωμένων Πολιτειών». Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο Ερντογάν «απειλεί να καταστρέψει τη χώρα μου, το ένα και μοναδικό εβραϊκό κράτος».

Το Ισραήλ είναι σήμερα η μοναδική χώρα στη Μέση Ανατολή που διαθέτει σε επιχειρησιακή χρήση τα F-35, τα οποία θεωρούνται τα πιο προηγμένα μαχητικά αεροσκάφη των Ηνωμένων Πολιτειών.

Αμερικανός αξιωματούχος που γνωρίζει τα σχέδια ανέφερε ότι ο Χέγκσεθ, ο οποίος είχε ταξιδέψει μαζί με τον πρόεδρο Τραμπ στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, θα αποχωρήσει την Τετάρτη από την αμερικανική προεδρική αποστολή.

Πηγή: CNN