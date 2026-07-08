Αντονέλα Ροκούζο: Αποθέωσε το σύζυγό της, Λιονέλ Μέσι, μετά το θρίαμβο της Αργεντινής επί της Αιγύπτου

Μια ακόμη λαμπρή σελίδα στην ήδη μυθική πορεία του με τη φανέλα της εθνικής Αργεντινής πρόσθεσε ο Λιονέλ Μέσι, χαρίζοντας στιγμές υπερηφάνειας όχι μόνο στους συμπατριώτες του, αλλά και στη σύζυγό του, Αντονέλα Ροκούζο, που βρέθηκε στις εξέδρες για να παρακολουθήσει από κοντά τη μεγάλη αναμέτρηση στο Μουντιάλ της Αμερικής.

Η Αντονέλα Ροκούζο, σταθερή συνοδοιπόρος του Αργεντινού σούπερ σταρ, πανηγύρισε με ιδιαίτερη συγκίνηση τη σπουδαία επικράτηση της «αλμπισελέστε» απέναντι στην Αίγυπτο και έσπευσε να αποθεώσει τον Μέσι για τη νέα εντυπωσιακή του εμφάνιση και τη συμβολή του στη μεγάλη νίκη.

Σε μία ανάρτησή της στα social media, με φωτογραφίες της ίδιας και των παιδιών τους στην εξέδρα του γηπέδου, η Αργεντινή influencer έγραψε: «Εμπρός Αργεντινή! Λιονέλ Μέσι δεν υπάρχουν πια λόγια».