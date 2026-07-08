Κίνα: Στους 21 οι νεκροί από κατολίσθηση στην επαρχία Γκανσού

Η κατολίσθηση στην επαρχία Γκανσού της βορειοδυτικής Κίνας προκάλεσε τον θάνατο 21 ανθρώπων. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης ολοκληρώθηκαν, ενώ δεν έχουν δοθεί περισσότερα στοιχεία για τα αίτια της καταστροφής.

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Διεθνή Νέα

Κίνα, Κατολίσθηση
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στους 21 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από την κατολίσθηση που σημειώθηκε στην επαρχία Γκανσού, στη βορειοδυτική Κίνα.
  • Η κατολίσθηση έθαψε συνολικά 33 ανθρώπους στην κομητεία Ντανγκτσάνγκ, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.
  • Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην περιοχή ολοκληρώθηκαν, ωστόσο δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια της καταστροφής ή την έκταση των ζημιών.

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Στους 21 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από την κατολίσθηση που σημειώθηκε στην επαρχία Γκανσού, στη βορειοδυτική Κίνα, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας.

Η κατολίσθηση έθαψε συνολικά 33 ανθρώπους στην κομητεία Ντανγκτσάνγκ, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, επικαλούμενο τις τοπικές αρχές.

Ολοκληρώθηκαν οι επιχειρήσεις διάσωσης

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην περιοχή ολοκληρώθηκαν. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια της καταστροφής ή για την έκταση των ζημιών.

Οι τοπικές αρχές συνεχίζουν να καταγράφουν τις συνέπειες της κατολίσθησης, ενώ τα κρατικά μέσα ενημέρωσης δεν έχουν μεταδώσει νεότερα στοιχεία για την κατάσταση στην περιοχή.

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