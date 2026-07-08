Κίνα: Στους 21 οι νεκροί από κατολίσθηση στην επαρχία Γκανσού

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Στους 21 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από την κατολίσθηση που σημειώθηκε στην επαρχία Γκανσού, στη βορειοδυτική Κίνα, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας.

Η κατολίσθηση έθαψε συνολικά 33 ανθρώπους στην κομητεία Ντανγκτσάνγκ, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, επικαλούμενο τις τοπικές αρχές.

Ολοκληρώθηκαν οι επιχειρήσεις διάσωσης

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην περιοχή ολοκληρώθηκαν. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια της καταστροφής ή για την έκταση των ζημιών.

Οι τοπικές αρχές συνεχίζουν να καταγράφουν τις συνέπειες της κατολίσθησης, ενώ τα κρατικά μέσα ενημέρωσης δεν έχουν μεταδώσει νεότερα στοιχεία για την κατάσταση στην περιοχή.