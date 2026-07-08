Πεζεσκιάν: Επιστρέφει στην Τεχεράνη ο Ιρανός πρόεδρος εν μέσω αμερικανικών επιθέσεων

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, επιστρέφει στην Τεχεράνη μετά τις επαφές του στη Βαγδάτη και την παρακολούθηση της κηδείας του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ στην Νατζάφ. Η επιστροφή του πραγματοποιείται εν μέσω αμερικανικών πληγμάτων εναντίον του Ιράν, ως απάντηση σε επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

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Διεθνή Νέα

Μασούντ Πεζεσκιάν
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, αναχωρεί με προορισμό την Τεχεράνη μετά τις επαφές που είχε στη Βαγδάτη και την ολοκλήρωση της επίσκεψής του στο Ιράκ.
  • Ο Ιρανός πρόεδρος είχε μεταβεί στην ιρακινή πόλη Νατζάφ για να παραστεί στην πολυήμερη κηδεία του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.
  • Η επιστροφή του πραγματοποιήθηκε την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν πλήγματα εναντίον του Ιράν, ως απάντηση στις επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων.

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Με προορισμό την Τεχεράνη αναχωρεί ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, μετά τις επαφές που είχε στη Βαγδάτη, όπως μετέδωσε η κρατική ραδιοτηλεόραση IRIB.

Ο Ιρανός πρόεδρος είχε μεταβεί στην ιρακινή πόλη Νατζάφ για να παραστεί στην πολυήμερη κηδεία του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, η σορός του οποίου έφτασε στην πόλη την Τρίτη.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA μετέδωσε ότι ο Πεζεσκιάν αναχώρησε από τη Νατζάφ τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, τοπική ώρα, μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής του στο Ιράκ.

Η επιστροφή του Ιρανού προέδρου πραγματοποιήθηκε την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν πλήγματα εναντίον του Ιράν, ως απάντηση στις επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

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