Ιράν: Αναφορές για νέες εκρήξεις σε Κεσμ και Χαργκ

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Η ιρανική τηλεόραση Press TV μετέδωσε ότι υπάρχουν αναφορές για νέες εκρήξεις στο νησί Κεσμ, ενώ αρκετές εκρήξεις ακούστηκαν και στο νησί Χαργκ.

Νωρίτερα, μαύρος καπνός υψωνόταν πάνω από το Μπαντάρ Αμπάς, στο νότιο Ιράν, μετά από αμερικανικά πλήγματα που προκάλεσαν πυρκαγιά στην αλιευτική προβλήτα της πόλης.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, τα βλήματα έπληξαν την προβλήτα των ψαράδων. Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα να τυλιχθούν στις φλόγες πολλά τοπικά αλιευτικά σκάφη.

Εικόνες από την περιοχή δείχνουν πυκνό καπνό να υψώνεται πίσω από την κεντρική ψαραγορά του Μπαντάρ Αμπάς.

Παράλληλα, ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από θραύσματα «εχθρικού βλήματος», το οποίο έπληξε την εμπορική προβλήτα στο Σιρίκ, επίσης στο νότιο Ιράν.

Πηγή: Reuters