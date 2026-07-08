CENTCOΜ: Επλήγησαν πάνω από 80 στόχοι στις νέες αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν περισσότερους από 80 ιρανικούς στόχους. Η επιχείρηση έγινε, σύμφωνα με τη CENTCOM, μετά από επιθέσεις του Ιράν σε τρία εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ.

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Διεθνή Νέα

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι δυνάμεις της CENTCOM πραγματοποίησαν νέο γύρο επιθέσεων κατά ιρανικών στόχων, πλήττοντας περισσότερα από 80 σημεία με όπλα ακριβείας.
  • Η επιχείρηση αποτέλεσε άμεση απάντηση στις πρόσφατες επιθέσεις του Ιράν εναντίον εμπορικών πλοίων που διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ.
  • Η αμερικανική διοίκηση υποστήριξε ότι η επιχείρηση είχε στόχο να περιορίσει την ικανότητα του Ιράν να συνεχίσει επιθέσεις κατά της διεθνούς εμπορικής ναυσιπλοΐας.

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Οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών (CENTCOM) ανακοίνωσαν τα ξημερώματα της Τετάρτης ότι πραγματοποίησαν νέο γύρο επιθέσεων κατά ιρανικών στόχων, πλήττοντας περισσότερα από 80 σημεία με όπλα ακριβείας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της CENTCOM, η επιχείρηση αποτέλεσε άμεση απάντηση στις πρόσφατες επιθέσεις του Ιράν εναντίον εμπορικών πλοίων που διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ.

Οι στόχοι της αμερικανικής επιχείρησης

«Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικά συστήματα αεράμυνας, δίκτυα διοίκησης και ελέγχου, παράκτιες εγκαταστάσεις ραντάρ, δυνατότητες εκτόξευσης αντιπλοϊκών πυραύλων, καθώς και περισσότερα από 60 μικρά σκάφη των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) μέσα και κοντά στα Στενά του Ορμούζ», ανέφερε η CENTCOM σε ανακοίνωσή της.

Η αμερικανική διοίκηση υποστήριξε ότι η επιχείρηση είχε στόχο να περιορίσει την ικανότητα του Ιράν να συνεχίσει επιθέσεις κατά της διεθνούς εμπορικής ναυσιπλοΐας σε έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους του παγκόσμιου εμπορίου.

Τα πλοία που φέρονται να δέχθηκαν επίθεση

Σύμφωνα με την αμερικανική ανακοίνωση, το Ιράν είχε προηγουμένως επιτεθεί σε τρία εμπορικά πλοία που διέσχιζαν τα Στενά του Ορμούζ. Πρόκειται για το δεξαμενόπλοιο M/T Al Rekayyat υπό σημαία Νήσων Μάρσαλ, το M/T Wedyan υπό σημαία Σαουδικής Αραβίας και το M/T Cyprus Prosperity υπό σημαία Λιβερίας.

Η CENTCOM χαρακτήρισε τις ενέργειες των ιρανικών δυνάμεων «αδικαιολόγητη επιθετικότητα». Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι επιθέσεις αποτελούν σαφή και επικίνδυνη παραβίαση της εκεχειρίας και υπονομεύουν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας.

Η αμερικανική διοίκηση τόνισε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε ετοιμότητα. Η CENTCOM ανέφερε ακόμη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι προετοιμασμένες να καταστήσουν το Ιράν υπόλογο, σε περίπτωση που η συμφωνία δεν τηρηθεί ή παραβιαστεί.

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