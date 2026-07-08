Η ΔΟΕ χαλαρώνει τους περιορισμούς για τους Ρώσους αθλητές ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Άντζελες

Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή χαλαρώνει τους περιορισμούς για τους Ρώσους αθλητές, ενόψει των προκριματικών για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028. Η απόφαση φέρνει τη Ρωσία πιο κοντά στο ενδεχόμενο επιστροφής της στην κορυφαία αθλητική διοργάνωση με πλήρη εθνική ομάδα, σημαία και εθνικό ύμνο.

Η ΔΟΕ ανακοίνωσε την Τρίτη ότι αίρει προσωρινά την αναστολή της Ρωσικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Παράλληλα, η Επιτροπή συνέστησε στις διεθνείς αθλητικές ομοσπονδίες να τερματίσουν το τριετές καθεστώς ειδικού ελέγχου, βάσει του οποίου οι Ρώσοι αθλητές έπρεπε να λαμβάνουν έγκριση για να συμμετέχουν ως ουδέτεροι.

Σύμφωνα με τη ΔΟΕ, η απόφαση συνδέεται με την έναρξη των προκριματικών αγώνων για το Λος Άντζελες και με την ανάγκη να διασφαλιστεί η «ισότιμη πρόσβαση» όλων των αθλητών στις διοργανώσεις.

Η θέση της ΔΟΕ και η αντίδραση της Ουκρανίας

Η πρόεδρος της ΔΟΕ, Κίρστι Κόβεντρι, υποστήριξε ότι οι αθλητές δεν πρέπει να θεωρούνται υπεύθυνοι για τις αποφάσεις των κυβερνήσεών τους.

«Δεν θέλουμε να θεωρούμε τους αθλητές υπόλογους για τις ενέργειες των κυβερνήσεών τους», δήλωσε η Κόβεντρι, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια «δίκαιη απόφαση».

Η απόφαση προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Ουκρανίας. Ο υπουργός Αθλητισμού της χώρας, Ματβίι Μπίντνι, εξέφρασε την απορία του για την αλλαγή στάσης της ΔΟΕ. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η κατάσταση λόγω του πολέμου δεν έχει βελτιωθεί, αλλά έχει επιδεινωθεί.

Οι δηλώσεις του έγιναν την ημέρα κατά την οποία η Ουκρανία βρισκόταν σε εθνικό πένθος, μετά τις ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους και drones. Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, οι επιθέσεις προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 22 ανθρώπων.

Τα εμπόδια για την επιστροφή της Ρωσίας

Η απόφαση της ΔΟΕ ανοίγει τον δρόμο για πιθανή επιστροφή της Ρωσίας και στα ομαδικά αθλήματα. Ωστόσο, οι κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής δεν δεσμεύουν τις επιμέρους διεθνείς ομοσπονδίες.

Ορισμένα αθλήματα διατηρούν ακόμη τους περιορισμούς. Η Διεθνής Ομοσπονδία Στίβου έχει αποφασίσει να συνεχίσει την απαγόρευση συμμετοχής Ρώσων και Λευκορώσων αθλητών στις διοργανώσεις της.

Την ίδια στιγμή, η FIFA και η UEFA εξακολουθούν να αποκλείουν ρωσικές ομάδες από διεθνείς διοργανώσεις, όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο και το Champions League.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής

Παρά τη χαλάρωση των περιορισμών, οι Ρώσοι αθλητές θα συνεχίσουν να υπόκεινται σε αυστηρούς ελέγχους. Οι αθλητές θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι δεν έχουν σχέσεις με στρατιωτικές ή κρατικές υπηρεσίες ασφαλείας. Επίσης, θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι δεν έχουν εκφράσει δημόσια υποστήριξη στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η ΔΟΕ επιβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις δημόσιες τοποθετήσεις των αθλητών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Επιτροπή θα ελέγχει τη συμμόρφωσή τους με τις αρχές του Ολυμπιακού Χάρτη.

Παράλληλα, η Αυστραλιανή Ολυμπιακή Επιτροπή ζήτησε την εφαρμογή αυστηρότατων ελέγχων κατά του ντόπινγκ. Η Επιτροπή υπενθύμισε το ιστορικό σοβαρών παραβάσεων της Ρωσίας στον συγκεκριμένο τομέα.

Ανοιχτό το θέμα της σημαίας και του ύμνου

Η ΔΟΕ δεν έχει αποφασίσει ακόμη αν οι Ρώσοι αθλητές θα έχουν δικαίωμα να αγωνιστούν με την εθνική σημαία και τον εθνικό ύμνο της χώρας τους. Σύμφωνα με την Επιτροπή, η σχετική απόφαση θα ληφθεί «την κατάλληλη στιγμή».

Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024 συμμετείχαν μόλις 32 αθλητές από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία ως εγκεκριμένοι ουδέτεροι. Αντίθετα, η ρωσική αποστολή στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2021 αριθμούσε περισσότερους από 300 αθλητές και κατέκτησε 71 μετάλλια, εκ των οποίων 20 χρυσά.

Η ΔΟΕ ξεκαθάρισε ότι θα συνεχίσει να μην οργανώνει διοργανώσεις στη Ρωσία. Επίσης, η Επιτροπή δεν θα προσκαλεί Ρώσους κυβερνητικούς ή κρατικούς αξιωματούχους στις εκδηλώσεις της.

Πηγή: AP