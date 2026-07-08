Αλέξης Γεωργούλης για γάμο και οικογένεια: «Το βασικό στοιχείο είναι να κάνεις θυσίες»

Ο Αλέξης Γεωργούλης μίλησε για τον γάμο, την οικογένεια και την ανάγκη του να ταξιδεύει, εξηγώντας γιατί το συγκεκριμένο κεφάλαιο παραμένει ανοιχτό στη ζωή του.

Ο ηθοποιός, ο οποίος συμμετέχει αυτό το καλοκαίρι στη θεατρική παράσταση «Του Αγοριού Απέναντι», παραχώρησε συνέντευξη στο ένθετο Secret των Παραπολιτικών. Ο ίδιος αναφέρθηκε στην προσωπική του διαδρομή, στις επιλογές που έκανε από το 2008 και στον τρόπο με τον οποίο αυτές επηρέασαν την προοπτική δημιουργίας οικογένειας.

«Μου τα είχε εξηγήσει κάποια στιγμή μια κυρία που ασχολείται με ζώδια. Η δική μου εξήγηση είναι ότι βρίσκομαι ακόμη σε μια εξερεύνηση. Θέλω συνέχεια να γνωρίζω τον εαυτό μου. Θέλω να ταξιδεύω. Ακόμα και τώρα θέλω να ταξιδέψω, καθώς από το 2008 ζω μονίμως σε μια διαφορετική χώρα», δήλωσε ο Αλέξης Γεωργούλης.

Η αναφορά στον γάμο και στις θυσίες

Ο Αλέξης Γεωργούλης συνέδεσε την αναβολή της δημιουργίας οικογένειας με την ανάγκη του να μετακινείται και να γνωρίζει νέα πράγματα. «Έχω πολλή ανάγκη να γυρίζω και να μαθαίνω καινούργια πράγματα. Κι έτσι δεν μπορεί να στεριώσει αυτό που λέμε σπιτικό, οικογένεια, με αποτέλεσμα να αναβάλλεται συνέχεια αυτό. Το βασικό στοιχείο του γάμου είναι να κάνεις θυσίες. Για να χτίσεις αυτό το οικοδόμημα που λέγεται οικογένεια, χρειάζεται ένας περιορισμός, ένα σχέδιο», τόνισε.

Σε ερώτηση για το αν έφτασε ποτέ μπροστά στο δίλημμα του γάμου, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στην περίοδο κατά την οποία αποφάσισε να φύγει από την Ελλάδα. «Το 2008 ήμουν μπροστά σε ένα δίλημμα, “να καθίσω στην Ελλάδα ή να ταξιδέψω”, αλλά επέλεξα το δεύτερο. Και ίσχυσε το “ουδέν μονιμότερον του προσωρινού”. Το ταξίδι για εμένα έχει γίνει πια σε μόνιμη βάση. Έχω ζήσει σε πολλές χώρες. Το 2008 είχα πάει στη Νέα Υόρκη, μετά στο Λονδίνο και έπειτα στις Βρυξέλλες. Και τώρα, έπειτα από τόσα χρόνια, είμαι μόνιμα στην Ελλάδα και… βλέπουμε. Είχα την ανάγκη να γυρίσω μετά από έναν μεγάλο κύκλο, ήθελα να γυρίσω, να “συσπειρωθώ” και να αφουγκραστώ τι γίνεται», απάντησε ο Αλέξης Γεωργούλης.