Μαριάννα Τουμασάτου: «Υφίσταμαι απίστευτο bullying από τα τρολ – Ο Τσίπρας είναι ένα ιστορικό πρόσωπο που εμπιστεύομαι»

Η Μαριάννα Τουμασάτου παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», όπου μίλησε για διάφορα θέματα, όπως την εικόνα της στην τηλεόραση, τις πολιτικές της απόψεις, τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και την κριτική που συχνά δέχεται μέσα από τα social media.

Αναφερόμενη στην εμφάνισή της μπροστά στην κάμερα, η γνωστή ηθοποιός σχολίασε με χιούμορ ότι η τηλεοπτική εικόνα συχνά την παρουσίαζε διαφορετικά από την πραγματικότητα, καθώς έδειχνε πιο γεμάτη απ’ ό,τι είναι στην καθημερινή της ζωή.

Στη συνέχεια μίλησε για την παρουσίαση που έκανε μαζί με τον Αιμίλιο Χειλάκη για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, διευκρινίζοντας πως δεν είχε πλήρη γνώση όλων των λεπτομερειών πριν από την εκδήλωση.

Για τον Αλέξη Τσίπρα εξέφρασε την προσωπική της εκτίμηση, χαρακτηρίζοντάς τον ένα πρόσωπο με ιστορική σημασία, το οποίο εμπιστεύεται και για το οποίο θέλησε να εξηγήσει τους λόγους που την οδήγησαν να συμμετάσχει στην παρουσίαση.

«Δεν ήξερα το όνομα. Αν ήταν πέντε αυτοί που το γνώριζαν, ήταν ζήτημα. Δεν είναι η πρώτη φορά που κάνω παρουσίαση στον Τσίπρα, αλλά σε κόμμα ναι. Είναι ένα ιστορικό πρόσωπο που εμπιστεύομαι και πιστεύω ότι είναι έντιμος. Και στον τρόπο που συζητάει, σε κοιτάει στα μάτια και θα σου δώσει απάντηση χωρίς υπεκφυγές και τσαχπινιές. Είναι ευγενής και απέδειξε ότι ενώ είχε το μέλι, δεν έβαλε το χέρι μέσα στο βάζο», είπε χαρακτηριστικά.

Η ίδια εκτίμησε πως η επιλογή τόσο της ίδιας όσο και του Αιμίλιου Χειλάκη ήταν προσωπική επιλογή του Αλέξη Τσίπρα, ενώ ξεκαθάρισε πως δεν έχει πρόθεση να ασχοληθεί ενεργά με την πολιτική.

«Νομίζω ότι εγώ και ο Αιμίλιος Χειλάκης ήμασταν προσωπική του επιλογή. Δεν πρόκειται να πολιτευτώ. Αν ποτέ πολιτευόμουν, δεν θα πήγαινα στο Επικρατείας. Θα πήγαινα να αισθάνομαι ότι βγήκα από την ψήφο του λαού», ανέφερε.

Η Μαριάννα Τουμασάτου στάθηκε και στη σημασία του πολιτικού διαλόγου, τονίζοντας πως δεν είναι απαραίτητο να συμφωνούν όλοι μεταξύ τους, αλλά είναι σημαντικό να μπορούν να διαφωνούν με ευγένεια.

«Είμαι σε μια ηλικία που οφείλω να γνωρίζω τι θέλω και τι δεν θέλω», είπε αρχικά, για να προσθέσει στη συνέχεια: «Η ιδεολογία είναι ότι από τη βάση να ξεκινάνε όλα. Γι’ αυτό λέει πολλά πράγματα που καλό είναι να τα ακούσουμε όλοι, συμφωνούμε ή διαφωνούμε. Δεν είναι υποχρεωτικό να συμφωνεί κανείς με τον Τσίπρα. Απλά μπορεί να διαφωνεί ευγενώς».

Η ηθοποιός δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στα σχόλια που δέχεται από λογαριασμούς στα social media, εξηγώντας πως στην αρχή την επηρέαζαν περισσότερο.

«Κι εγώ διαφωνώ με τη Νέα Δημοκρατία ή το ΠΑΣΟΚ, αλλά προσπαθώ με έναν άνθρωπο που συζητώ μαζί μου να είμαι ευγενής. Το λέω γιατί υφίσταμαι από τα trolls, γιατί αυτή είναι η δουλειά τους, να καταριούνται. Όταν τα πρωτοδιάβασα πριν από χρόνια με στενοχωρούσαν, γιατί νόμιζα ότι είναι αληθινά», είπε η Μαριάννα Τουμασάτου.