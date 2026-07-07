Καίτη Φίνου για την εμφάνισή της με κομπινεζόν σε παράσταση: «Ντράπηκα στην πρεμιέρα, έτρεμα απο φόβο…»

Η Καίτη Φίνου προχώρησε σε προσωπική εξομολόγηση μέσω Instagram, αναφερόμενη στην εμφάνισή της με κομπινεζόν σε παράσταση του 2019. Η ηθοποιός εξέφρασε τον αρχικό της φόβο της, εξηγώντας το γιατί. 

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Καίτη Φίνου
Φωτογραφία: Instagram/kaitifinou
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Καίτη Φίνου προχώρησε σε προσωπική εξομολόγηση μέσω Instagram, αναφερόμενη σε παράσταση του 2019 όπου έπρεπε να εμφανιστεί με κομπινεζόν.
  • Η ηθοποιός παραδέχτηκε ότι «δίστασα για λίγα δευτερόλεπτα» και «ντράπηκα στην πρεμιέρα, έτρεμα απο φόβο…» για την εμφάνισή της.
  • Παρά τον αρχικό φόβο, «το χειροκρότημα στο φινάλε δικαίωσε και την πρόταση του επιχειρηματία και το ρίσκο που είχα πάρει».

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Σε μία προσωπική εξομολόγηση προχώρησε η Καίτη Φίνου, μέσα από μία δημοσίευση που πραγματοποίησε στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram. Η ηθοποιός «ταξίδεψε» τους ακολούθους της στην πλατφόρμα, στο 2019 και σε μία παράσταση που είχε συμμετάσχει εκείνη την χρονιά. Στη διάρκεια του θεατρικού έργου, έπρεπε να μείνει με ένα κομπινεζόν στη σκηνή, και στην ανάρτησή της η καλλιτέχνις παραδέχτηκε ότι: «Δίστασα για λίγα δευτερόλεπτα, σκέφτηκα πως θα με δουν τώρα χοντρή που τολμώ να γδυθώ…».

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Στο post της, η Καίτη Φίνου δημοσίευσε μία φωτογραφία της από την παράσταση «Ωχ τα νεφρά μου», στην οποία συμμετείχε το 2019.

Η ηθοποιός, στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Ήταν το 2019 οταν ο θεατρικός επιχειρηματίας Βασίλης Πλατάκης μου πρότεινε τον ρόλο της πόρνης στο θεατρικό έργο του Μπάμπη Τσικληρόπουλου “Ωχ τα νεφρά μου”, με την προϋπόθεση να γδυθώ επι σκηνής και να μείνω με ένα κομπινεζόν…

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Δίστασα για λίγα δευτερόλεπτα, σκέφτηκα πως θα με δουν τώρα χοντρή που τολμώ να γδυθώ, αλλά έπρεπε να αγαπήσω το σώμα μου… ήμουν 47 χρονών κι ακόμη προσπαθούσα να χάσω κιλά μετά τα ορμονικά προβλήματα…

Δεν το μετάνιωσα… ναι ντράπηκα στην πρεμιέρα, έτρεμα απο φόβο, περίμενα να γελάσουν σ’ αυτή την ψιλοδραματική σκηνή… αλλά απο κάτω βουβαμάρα… Το χειροκρότημα στο φινάλε δικαίωσε και την πρόταση του επιχειρηματία και το ρίσκο που είχα πάρει…. μετά συνέχισα με δραματικούς ρόλους αλλά δεν εγκατέλειψα και την κωμωδία….». 

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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη kaitifinou🎭 (@kaitifinou)

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