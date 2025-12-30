Καίτη Φίνου: «Είμαι ήρεμη, δεν έχω τον φόβο αν θα βγάλω το ενοίκιο…»

Σύνοψη από το

  • Η Καίτη Φίνου, η οποία έγινε γνωστή τη χρυσή εποχή της βιντεοκασέτας, παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Buongiorno» από το «Σπίτι του Ηθοποιού» όπου διαμένει.
  • Η ηθοποιός εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για το καταφύγιό της, δηλώνοντας: «Είμαι ήρεμη, δεν έχω τον φόβο αν θα βγάλω το ενοίκιο και όλα αυτά τα πράγματα».
  • Η Φίνου πρόσθεσε ότι: «Θεωρώ ευλογημένο τον εαυτό μου που βρέθηκε στο δρόμο μου και η Άννα Φόνσου».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Καίτη Φίνου
Φωτογραφία: Instagram/kaitifinou

Η Καίτη Φίνου έγινε γνωστή τη δεκαετία του ’80 παίζοντας σε πολλά φιλμ, τη χρυσή εποχή της βιντεοκασέτας. Τα τελευταία χρόνια οι θαυμαστές της έχουν την ευκαιρία να επικοινωνούν μαζί της μέσα από τα προφίλ που διατηρεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα οποία είναι ιδιαίτερα ενεργή. Η κάμερα του «Buongiorno» βρέθηκε στο «Σπίτι του Ηθοποιού», στο οποίο η καλλιτέχνις μένει, και η ίδια μίλησε στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά για την ζωή της.

Στη διάρκεια των δηλώσεών της, η Καίτη Φίνου ανέφερε ότι: «Θέλω να πω εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ από βάθος καρδιάς, γιατί εδώ μέσα εγώ έχω βρει το καταφύγιό μου. Είμαι ήρεμη, δεν έχω τον φόβο αν θα βγάλω το ενοίκιο και όλα αυτά τα πράγματα».

«Θεωρώ ευλογημένο τον εαυτό μου που βρέθηκε στο δρόμο μου και η Άννα Φόνσου με το “Σπίτι του ηθοποιού”, αλλά και πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι σαφώς με αγαπάνε και δεν το έβλεπα αυτό πιο παλιά», συνέχισε η ηθοποιός.

