Ολυμπιακός: Η ομιλία του Γιώργου Μπαρτζώκα μετά την πρόκριση στον τελικό της Euroleague – «Να μείνουμε ταπεινοί και συγκεντρωμένοι»

Ο Ολυμπιακός νίκησε τη Φενέρμπαχτσε με 79-61 και προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό της Κυριακής (24/5, 21:00).

Μετά τη λήξη του αγώνα, η ΚΑΕ Ολυμπιακός δημοσίευσε ένα βίντεο με την ομιλία του Γιώργου Μπαρτζώκα προς τους παίκτες του. Ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» συνεχάρη την ομάδα για την εμφάνισή της, αλλά ζήτησε από όλους να παραμείνουν ταπεινοί και συγκεντρωμένοι ενόψει του τελικού.

Η ομιλία του Μπαρτζώκα:

«Συγχαρητήρια, ήταν μια πολύ καλή εμφάνιση. Ελέγξατε τον ρυθμό του παιχνιδιού από την αρχή και η άμυνά μας ήταν πολύ καλή.

Ήταν το πρώτο παιχνίδι από τα δύο που έχουμε να παίξουμε αυτό το Σαββατοκύριακο και προτείνω σε όλους σας να μείνετε ταπεινοί, συγκεντρωμένοι, να έχουμε κάτω το κεφάλι, γιατί ο τελικός θα είναι ακόμα πιο δύσκολος από το σημερινό παιχνίδι.

Έχουμε τα πάντα για να φτάσουμε ως το τέλος, αλλά ας μείνουμε ταπεινοί και συγκεντρωμένοι».

