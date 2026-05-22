Νέες μαρτυρίες για τον αναισθησιολόγο με το «φακελάκι»: «Πριν ακόμα ξυπνήσω από τη νάρκωση, ήρθε σαν τον χάρο από πάνω μου και ζητούσε χρήματα»

Το βίντεο με τον αναισθησιολόγο ογκολογικού νοσοκομείου που ζητούσε «φακελάκι» φαίνεται πως άνοιξε στόματα, καθώς και άλλες μαρτυρίες για τη δράση του έρχονται στο προσκήνιο. Μάλιστα, μία εξ’ αυτών αναφέρει πως ο γιατρός ζήτησε χρήματα από ασθενή ενώ αυτός ήταν στην ανάνηψη.

Ο ασθενής κατήγγειλε στον ANT1 το γεγονός που συνέβη πριν λίγους μήνες. «Πριν ακόμα ξυπνήσω από τη νάρκωση, ήρθε σαν τον χάρο από πάνω μου και μου ζητούσε χρήματα. Σαν τον χάρο. Δεν είχα συνέλθει και ήταν ακριβώς από πάνω… περίμενε σαν το κοράκι».

Το ποσό που ζητούσε ο γιατρός, σύμφωνα με την καταγγελία του ασφαλισμένου άντρα ήταν αυτό των 150 ευρώ.

Σε βάρος του έχει κινηθεί ΕΔΕ για την υπόθεση της 70χρονης και βρίσκεται σε αναστολή εργασίας. Και το 2018 όμως είχε φτάσει ως το πειθαρχικό αλλά και σε δίκη για φακελάκι που είχε ζητήσει από έτερο ασθενή, τότε όμως είχε αθωωθεί.

Είναι χαρακτηριστική η μαρτυρία του καταγγέλλοντος, ο οποίος ήταν στον χώρο ανανήψεως: «Ήρθε μια δυο φορές. Λέω “εντάξει”, φεύγει, ξαναγύρισε, με πήγαν στο δωμάτιο μου και πάλι ήρθε και μέσα στο δωμάτιο. Μου λέει “κάτι και εγώ, γιατί έχουμε έξοδα”. Εγώ ήμουν ναρκωμένος δεν μπορούσα να απαντήσω. Ήταν επίμονος αυτό μου έκανε εντύπωση, ότι είχε έξοδα, πρέπει και αυτός να βιοποριστεί, γιατί ο μισθός είναι μικρός και μάλλον πρέπει να πληρώσουμε εμείς τα έξοδά του.»

Πατούλης: Απαράδεκτο γεγονός

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης αναφερόμενος στο γεγονός, σχολίασε:

«Απαράδεκτο γεγονός, το καταδικάζουμε, Μέχρι την Τρίτη θα χει κάνει ΕΔΕ, θα πάει στο πειθαρχικό μας και εκείνο θα αποφασίσει την ποινή», ενώ ο πρόεδρος εργαζομένων του νοσοκομείου «Άγιοι Ανάργυροι» είπε: «Είναι ήδη σε αναστολή ο γιατρός. Εμείς σαν εργαζόμενοι καταδικάζουμε αυτά τα περιστατικά».

«Δώστε μου 150 ευρώ, όχι για εμένα, αλλά για την ομάδα μου». Αυτή φαίνεται πως ήταν η φράση που χρησιμοποιούσε ο αναισθησιολόγος, όταν ζητούσε φακελάκι από ασθενείς και συγγενείς τους, σύμφωνα με καταγγελίες που πλέον «πυκνώνουν» και δημιουργούν ασφυκτικό κλοιό γύρω του.

Ο γιος της ασθενούς από την οποία ζήτησε το φακελάκι των 150 ευρώ, μιλώντας στο Star, υποστήριξε πως ο εν λόγω γιατρός τους «κυνηγούσε» στους διαδρόμους του νοσοκομείου για να του δώσουν χρήματα και να αποφευχθεί η αναβολή της χειρουργικής επέμβασης.

Δήλωσε πως φοβήθηκε για τη ζωή της μητέρας του και αισθάνθηκε πως δεν είχε περιθώριο αντίδρασης.

«Δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς. Έβλεπα τη μάνα μου να πεθαίνει. Από την πρώτη στιγμή που έγινε η εισαγωγή της, ζήτησε χρήματα. Του είπα ότι θα πληρωθώ στις 28 του μήνα και τότε θα του τα δώσω», ανέφερε.

Στο βίντεο που δημοσιοποιήθηκε, ο αναισθησιολόγος ακούγεται να λέει «να δώσουμε 100 ευρώ», δίνοντας μάλιστα οδηγίες για το πώς θα παραδοθούν τα χρήματα.