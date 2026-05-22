Οικογενειακή «μαφία» στην Κρήτη: Προφυλακιστέα κρίθηκαν τα δύο αδέλφια – Στο νοσοκομείο ο 43χρονος θείος τους

Προφυλακιστέα κρίθηκαν τα δύο αδέλφια, ηλικίας 44 και 39 ετών, που κατηγορούνται για συμμετοχή στην υπό διερεύνηση υπόθεση φερόμενης εγκληματικής δράσης σε περιοχές της Κρήτης. Η απολογία του 43χρονου θείου τους εκκρεμεί, καθώς ο ίδιος παρουσίασε αδιαθεσία και νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα neakriti.gr, οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής 22 Μαΐου ενώπιον της ανακρίτριας και του εισαγγελέα Ρεθύμνου. Οι δικαστικές αρχές αποφάσισαν την προφυλάκισή τους μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους.

Ο τρίτος κατηγορούμενος, ο 43χρονος θείος των δύο αδελφών, δεν εμφανίστηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών. Ο ίδιος παρουσίασε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Ρεθύμνου, όπου νοσηλεύεται.

Η ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση αναμένεται να καθορίσει το Σάββατο 23 Μαΐου τη διαδικασία της απολογίας του, εφόσον το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας του.

Σε βάρος των τριών κατηγορουμένων έχουν ασκηθεί κατηγορίες για σειρά σοβαρών αδικημάτων. Οι κατηγορίες αφορούν, μεταξύ άλλων, εκβιάσεις, απειλές, εκφοβισμούς, ξυλοδαρμούς, καταπατήσεις και φθορές περιουσιών, με φερόμενα θύματα κατοίκους χωριών κυρίως του Δήμου Αμαρίου.

Αρνήθηκαν τις κατηγορίες

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες. Οι ίδιοι υποστήριξαν ότι πρόκειται για οργανωμένη προσπάθεια στοχοποίησης της οικογένειάς τους. Η υπεράσπιση, από την πλευρά της, κάνει λόγο για μεμονωμένα περιστατικά και όχι για ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης.

Η υπόθεση έχει επαναφέρει στο προσκήνιο καταγγελίες κατοίκων για καθεστώς φόβου στην περιοχή, με αναφορές σε απειλές, εμπρησμούς και πιέσεις που – σύμφωνα με μαρτυρίες – διαρκούσαν εδώ και χρόνια.