Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης 90-105: Στον τελικό της Euroleague η Βασίλισσα

Η Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα στα προγνωστικά νίκησε άνετα με 90-105 την Βαλένθια στον δεύτερο ημιτελικό του final-4 της Αθήνας και πήρε την πρόκριση για τον τελικό της Euroleague, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό, που νωρίτερα είχε σαρώσει με 79-61 την Φενέρμπαχτσε.

Η ψυχωμένη Ρεάλ Μαδρίτης των απουσιών στην front line, κατάφερε να δείξει πως έχει τις προσωπικότητες και τον τρόπο να περάσει στον μεγάλο τελικό του Final Four της Αθήνας, επικρατώντας με 105-90. Μια ακόμα άτυχη στιγμή για την “βασίλισσα”, ο τραυματισμός του Ουσμάν Γκαρούμπα, που αποχώρησε από το ματς, χωρίς να επιστρέψει, αφήνοντας κενή την θέση των ψηλών.

Το πρώτο λεπτό του δεύτερου ημιτελικού κύλησε με 4 συνεχόμενες άστοχες επιθέσεις, με την Βαλένθια να σπάει το ρόδι” με τον Κάμερον Τέιλορ για το 2-0. Εκεί η Ρεάλ πάτησε γκάζι και με τους Χεζόνια και Αμπάλντε, προσπέρασε για το 10-4 στα τρίλεπτο. Οι παίκτες του Πέδρο Μαρτίνεθ έβαλαν την “δεύτερη” ταχύτητα, με τις “νυχτερίδες” να τρέχουν στο ανοιχτό γήπεδο, προσπερνώντας στο σκορ για το 15-13, τέσσερα λεπτά πριν την λήξη του δεκαλέπτου. Η περίοδος έκλεισε με προβάδισμα των τυπικά γηπεδούχων, με 28-26 και την Ρεάλ να κυνηγάει στο μεγαλύτερο διάστημα της περιόδου.

Με την έναρξη της 2ης περιόδου, ο Τρε Λάιλς μπήκε εξαιρετικά, σκοράροντας πέντε συνεχόμενους πόντους για το 31-26. Η Βαλένθια αντέδρασε με τον Μοντέρο, ισοφαρίζοντας σε 31-31, αλλά η Ρεάλ είχε την δική της απάντηση. Μέχρι τα μέσα της περιόδου, η “βασίλισσα” κατάφερε να προσπεράσει και να δημιουργήσει διψήφια διαφορά, με το 47-37, έχοντας πρωταγωνιστές τους, Λάιλς, Οκίκι και Ντεκ. Το παιχνίδι είχε τρομερό ρυθμό, με τη Βαλένθια να αναζητά λύσεις, μέσω των Κι και Ρίβερς, την στιγμή που οι Λάιλς και Χεζόνια είχαν από 13 πόντους ο καθένας. Το ημίχρονο έκλεισε με διαφορά έξι πόντων για τους “Μερένχες” και το 62-56, με την Βαλένθια να ρίχνει τα επίπεδα της έντασης της, αλλά έμεινε κοντά στον μεγάλο ημιτελικό.

Στο δεύτερο μέρος, η Ρεάλ συνέχισε από εκεί που σταμάτησε πρακτικά στο δεύτερο δεκάλεπτο. Ο Χεζόνια έκανε το 68-59, με τον Μοντέρο να μειώνει σε 68-61. Ο Κροάτης συνέχισε στον ίδιο ρυθμό, αλλά ο Δομινικανός δεν σταμάτησε μόνο εκεί, δημιουργώντας ρήγματα, για το 70-66. Η βασίλισσα” είχε κυριαρχία στα επιθετικά ριμπάουντ, παρά το γεγονός ότι δεν είχε τους Ταβάρες και Λεν. Σε εκείνο το σημείο, οι παίκτες του Σέρτζιο Σκαριόλο κατάφεραν να κλείσουν το δεκάλεπτο με προβάδισμα 13 πόντων και το 86-73.

Στο 4ο δεκάλεπτο, η Ρεάλ Μαδρίτης προσπάθησε να διαχειριστεί την διαφορά της 3ης περιόδου, αλλά ο Πέδρο Μαρτίνεθ προσπάθησε να ανακατέψει την τράπουλα. Ο Ρίβερς ήταν εκεί, αλλά ο Κάμερον Τέιλορ σε σχέση με το πρώτο μέρος δεν κατάφερε να επιστρέψει τα ίδια επίπεδα. Τα ριμπάουντ και πιο συγκεκριμένα τα επιθετικά, ήταν κομβικός παράγοντας για να φτάσει η Ρεάλ στην νίκη και την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του Final Four, με αντίπαλο τον Ολυμπιακό. Η “βασίλισσα” επικράτησε της Βαλένθια με 105-90, με τους Χεζόνια και Λάιλς να είναι οι κορυφαίοι για το σύνολο του Σκαριόλο.

Τα δεκάλεπτα: 28-26, 56-62, 73-86, 90-105.