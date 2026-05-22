Τι μπλόκαρε το αναμενόμενο διάταγμα Τραμπ για την Τεχνητή Νοημοσύνη – Το παρασκήνιο και τα τηλεφωνήματα της τελευταίας στιγμής

Τηλεφωνήματα της τελευταίας στιγμής με ηγέτες της βιομηχανίας τεχνολογίας και τον πρώην «τσάρο» της Τεχνητής Νοημοσύνης και των crypto, Ντέιβιντ Σακς, βοήθησαν να πειστεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να μην υπογράψει την πολυαναμενόμενη εκτελεστική εντολή για την Τεχνητή Νοημοσύνη την Πέμπτη, αναφέρει η Washington Post.

Οι τεχνολογικοί ηγέτες που μίλησαν με τον Τραμπ, ανάμεσά τους ο διευθύνων σύμβουλος της SpaceX, Έλον Μασκ, και ο ιδρυτής της Meta, Μαρκ Ζούκερμπεργκ, προειδοποίησαν ότι το νέο σύστημα ελέγχου της κυβέρνησης θα μπορούσε να εμποδίσει την ανάπτυξη μιας τεχνολογίας που βρίσκεται στον πυρήνα της αμερικανικής οικονομίας, σύμφωνα με τρία πρόσωπα που γνωρίζουν τις ιδιωτικές συνομιλίες και μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας.

Ο Τραμπ αποφάσισε να μην υπογράψει το διάταγμα αφού ο Λευκός Οίκος είχε ήδη αποστείλει προσκλήσεις στους επικεφαλής κορυφαίων τεχνολογικών εταιρειών για τελετή υπογραφής που ήταν προγραμματισμένη για το απόγευμα της Πέμπτης.

Η ξαφνική ακύρωση της τελετής στον Λευκό Οίκο

Λίγες ώρες πριν ξεκινήσει η εκδήλωση, ενώ ορισμένα στελέχη της βιομηχανίας ταξίδευαν ήδη προς την Ουάσινγκτον, ο Τραμπ ανακοίνωσε στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο ότι ακύρωσε την υπογραφή επειδή «δεν του άρεσε» το προσχέδιο της εντολής.

«Πίστεψα πραγματικά ότι αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει ως εμπόδιο», δήλωσε ο Τραμπ, αναφερόμενος στα οφέλη της Τεχνητής Νοημοσύνης για την αμερικανική οικονομία. «Και θέλω να βεβαιωθώ ότι δεν θα συμβεί αυτό».

Ο Τραμπ έλαβε την απόφαση να αναβάλει την υπογραφή έπειτα από συνομιλίες με τον Σακς και άλλους ηγέτες της βιομηχανίας, σύμφωνα με ένα από τα πρόσωπα που γνωρίζουν τα γεγονότα. Αργότερα το απόγευμα της Πέμπτης είχε τηλεφωνικές επικοινωνίες με στελέχη, μεταξύ αυτών ο Μασκ και ο Ζούκερμπεργκ, και στη συνέχεια ενημέρωσε το προσωπικό του ότι η εντολή δεν μπορούσε να προχωρήσει, ανέφερε η ίδια πηγή.

Σε σχόλια που ανάρτησε ο Μασκ στο X μετά τη δημοσίευση του άρθρου, ο επικεφαλής της Tesla δήλωσε ότι μίλησε με τον Τραμπ αφού ο πρόεδρος είχε ήδη λάβει την απόφαση και ότι «δεν γνώριζε τι περιείχε η εντολή».

Η επιρροή της Silicon Valley στον Τραμπ

Το περιστατικό ανέδειξε την τεράστια επιρροή που εξακολουθούν να διατηρούν οι ηγέτες της Silicon Valley στην κυβέρνηση Τραμπ, ακόμη και μετά την αποχώρηση των Σακς και Μασκ από τους επίσημους ρόλους τους στον Λευκό Οίκο.

Το ζήτημα της ρύθμισης της Τεχνητής Νοημοσύνης έχει διχάσει συμμάχους του Τραμπ αλλά και στελέχη της κυβέρνησής του, ειδικά καθώς μια νέα γενιά μοντέλων AI, όπως το Mythos της Anthropic, έχει αποδειχθεί ικανή να εντοπίζει κενά ασφαλείας σε κώδικα υπολογιστών και να τα εκμεταλλεύεται.

Η τεχνολογία έχει επίσης διχάσει τον πολιτικό συνασπισμό που βοήθησε τον Τραμπ να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο. Ο Μασκ, ο Σακς και μεγάλες εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης αποτελούν σημαντικούς πολιτικούς δωρητές και ενδέχεται να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στη μελλοντική χρηματοδότηση των Ρεπουμπλικανών. Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος βρίσκεται αντιμέτωπος με αυξανόμενες αντιδράσεις από τη βάση του Τραμπ, καθώς πολλοί ψηφοφόροι ανησυχούν ότι η AI μπορεί να καταργήσει θέσεις εργασίας και να αυξήσει τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος.

Τι προέβλεπε το σχέδιο για τα AI μοντέλα

Ύστερα από εβδομάδες διαβουλεύσεων, με εκτεταμένη συμμετοχή στελεχών της βιομηχανίας τεχνολογίας, ο Λευκός Οίκος είχε καταλήξει σε ένα προσχέδιο εκτελεστικής εντολής που, σύμφωνα με αξιωματούχους, επιχειρούσε να ισορροπήσει ανάμεσα στις ανησυχίες για την ασφάλεια και στις ανάγκες της βιομηχανίας.

Το διάταγμα θα δημιουργούσε ένα εθελοντικό σύστημα μέσω του οποίου οι εταιρείες θα παρείχαν στην κυβέρνηση έγκαιρη πρόσβαση σε προηγμένα μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης έως και 90 ημέρες πριν από τη δημόσια κυκλοφορία τους, ώστε οι αρμόδιες υπηρεσίες να μπορούν να δοκιμάζουν τα μοντέλα για επικίνδυνες δυνατότητες, να εντοπίζουν ευπάθειες και να προετοιμάζουν άμυνες προτού χάκερ ή ξένοι αντίπαλοι εκμεταλλευτούν τα κενά ασφαλείας, σύμφωνα με προσχέδιο της εντολής που είδε η Washington Post.

Το εθελοντικό αυτό σύστημα ήταν πολύ λιγότερο αυστηρό από τις υποχρεωτικές δοκιμές που ζητούσαν ορισμένοι σύμμαχοι του Τραμπ.

«Τίποτα σε αυτή την ενότητα δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως εξουσιοδότηση για τη δημιουργία υποχρεωτικής κυβερνητικής αδειοδότησης, προέγκρισης ή άδειας για την ανάπτυξη, δημοσίευση, κυκλοφορία ή διανομή νέων μοντέλων, συμπεριλαμβανομένων των προηγμένων μοντέλων», ανέφερε το προσχέδιο.

Οι αντιδράσεις Σακς και ο φόβος για «κρατικό πράσινο φως»

Ωστόσο, ο Σακς και άλλοι τεχνολογικοί παράγοντες προειδοποίησαν τον Τραμπ ότι, παρότι το σύστημα παρουσιαζόταν ως εθελοντικό, θα μπορούσε στην πράξη να μετατραπεί σε ένα υποχρεωτικό καθεστώς, όπου οι εταιρείες θα χρειάζονταν ουσιαστικά κυβερνητικό «πράσινο φως» για να κυκλοφορούν νέα συστήματα AI.

Οι εσωτερικές συζητήσεις για την εκτελεστική εντολή συνεχίστηκαν μέχρι αργά το βράδυ της Τετάρτης, ενώ υπήρχαν έντονες διαφωνίες σχετικά με το πόσο επιβαρυντική θα ήταν η πρόταση για τη βιομηχανία, σύμφωνα με ομοσπονδιακό αξιωματούχο που μίλησε ανώνυμα.

Ορισμένοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι υποστήριξαν ότι χωρίς μηχανισμό ελέγχου, η Κίνα θα μπορούσε να χειραγωγήσει τα νέα μοντέλα ώστε να εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Σακς, ωστόσο, προειδοποίησε τον πρόεδρο ότι οι έλεγχοι θα μπορούσαν να επιβραδύνουν την καινοτομία και να οδηγήσουν τις ΗΠΑ σε ήττα στην κούρσα της Τεχνητής Νοημοσύνης απέναντι στην Κίνα, σύμφωνα με ανώτερο κυβερνητικό αξιωματούχο.

Ο φόβος για μελλοντική αυστηροποίηση των κανόνων

Ο Σακς υποστήριξε επίσης ότι η διαδικασία ελέγχου θα μπορούσε να καθυστερήσει ακόμη και μικρές αναβαθμίσεις στα μοντέλα AI. Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου που συμμετείχαν στη σύνταξη της εντολής αντέτειναν ότι το σχέδιο προέβλεπε κοινοποίηση μόνο έως 90 ημέρες πριν από την κυκλοφορία και ότι οι μικρές ενημερώσεις δεν θα καθυστερούσαν.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι το σύστημα θα μπορούσε να καταχραστεί από μια μελλοντική κυβέρνηση, παραπέμποντας στους αυστηρότερους κανονισμούς για την Τεχνητή Νοημοσύνη που είχε προωθήσει ο πρώην πρόεδρος Τζο Μπάιντεν. Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου αντέτειναν ότι οι μελλοντικές κυβερνήσεις δεν θα δεσμεύονταν από τη συγκεκριμένη εντολή.

Τελικά, τα επιχειρήματα του Σακς και άλλων τεχνολογικών παραγόντων επικράτησαν και, λίγες ώρες πριν από την προγραμματισμένη τελετή στο Οβάλ Γραφείο, ο Λευκός Οίκος ενημέρωσε τους προσκεκλημένους ότι η εκδήλωση αναβάλλεται για μεταγενέστερη ημερομηνία.

«Ζητούμε συγγνώμη για οποιαδήποτε αναστάτωση προκλήθηκε και θα επικοινωνήσουμε ξανά μόλις υπάρξουν περισσότερες λεπτομέρειες για νέα ημερομηνία», ανέφερε το email.

Το διάταγμα δεν εγκαταλείπεται

Πολλοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι αιφνιδιάστηκαν από την απόφαση του προέδρου να ακυρώσει την εκδήλωση. Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ο Σακς είχε ενημερωθεί για το διάταγμα από αξιωματούχους που συμμετείχαν στη σύνταξή του, μεταξύ αυτών ο επιστημονικός σύμβουλος Μάικλ Κράτσιο, ο γραμματέας προσωπικού του Λευκού Οίκου Γουίλ Σαρφ και ο εθνικός διευθυντής κυβερνοασφάλειας Σον Κέρνκρος.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Σακς είχε δηλώσει ότι μπορούσε να αποδεχθεί το διάταγμα, αν και πίεζε για μικρότερο χρονικό διάστημα κοινοποίησης των μοντέλων από τις εταιρείες.

Η εκτελεστική εντολή δεν έχει εγκαταλειφθεί, ανέφερε ο ομοσπονδιακός αξιωματούχος, και είναι πιθανό να επανέλθει στο μέλλον, αν και παραμένει ασαφές με ποια μορφή θα παρουσιαστεί.