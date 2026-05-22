Τι συμβαίνει στους νεφρούς σας όταν είστε αφυδατωμένοι – Οι πιθανοί κίνδυνοι, σύμφωνα με ειδικούς

Οι νεφροί είναι από τα πιο σημαντικά όργανα του σώματος, καθώς φιλτράρουν καθημερινά το αίμα, απομακρύνουν τις τοξίνες και διατηρούν την ισορροπία των υγρών. Όταν όμως δεν πίνετε αρκετό νερό, η λειτουργία τους επιβαρύνεται σημαντικά. Η αφυδάτωση μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για πέτρες στους νεφρούς, ουρολοιμώξεις και ακόμη και νεφρική βλάβη, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Τι συμβαίνει στους νεφρούς όταν δεν πίνετε αρκετό νερό, σύμφωνα με ειδικούς

Αν μέχρι τώρα προσέχατε τη διατροφή σας μόνο για την υγεία της καρδιάς ή του εντέρου, ήρθε η ώρα να σκεφτείτε πώς θα υποστηρίξετε και τους νςφρούς σας – τα δύο μικρά όργανα σε σχήμα φασολιού που δουλεύουν ασταμάτητα για να κρατούν το σώμα σας σε ισορροπία.

«Οι νεφροί αποβάλλουν τα απόβλητα, εμποδίζουν τα θρεπτικά συστατικά να εγκαταλείψουν το σώμα, διατηρούν το pH σε φυσιολογικά επίπεδα, ενεργοποιούν τη βιταμίνη D σε χρησιμοποιήσιμη μορφή και βοηθούν στην παραγωγή ερυθρών αιμοσφαιρίων», εξηγεί η Melanie Betz, M.S., RD, CSR, FNKF, FAND.

Όταν η υγεία των νεφρών φθίνει, επηρεάζεται και η ομαλή λειτουργία του οργανισμού σας. «Υπολογίζεται ότι εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πάσχουν από Χρόνια Νεφρική Νόσο (ΧΝΝ)», αναφέρει η Jen Hernandez, RDN, CSR, LDN. «Μάλιστα, έως και 9 στους 10 ενήλικες με ΧΝΝ δεν γνωρίζουν καν ότι νοσούν, επειδή τα πρώιμα στάδια της νεφρικής νόσου συνήθως δεν παρουσιάζουν συμπτώματα».

Αν και υπάρχουν πολλοί τρόποι για να προστατεύσετε τους νεφρούς σας, οι ειδικοί συμφωνούν ότι η σωστή ενυδάτωση είναι ένας από τους πιο σημαντικούς. Ειδικοί εξηγούν τι ακριβώς συμβαίνει στους νεφρούς σας όταν παθαίνετε αφυδάτωση, ενώ παράλληλα μοιράζονται συμβουλές ενυδάτωσης.

Μειώνεται η ροή του αίματος προς τους νεφρούς

Οι νεφροί σας φιλτράρουν περίπου 200 λίτρα αίματος κάθε μέρα, κάτι που σημαίνει ότι βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στο νερό για να διατηρούν τη ροή του αίματος σταθερή. Καθώς τα επίπεδα ενυδάτωσης πέφτουν, το αίμα γίνεται πιο πυκνό σε τοξίνες και απόβλητα, με αποτέλεσμα μικρότερη ποσότητα αίματος να φιλτράρεται. «Οι νεφροί αντιδρούν προσπαθώντας να εξοικονομήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο νερό, γεγονός που σημαίνει ότι συμπυκνώνουν τα ούρα και κουράζονται περισσότερο για να διατηρήσουν την ισορροπία στον οργανισμό», τονίζει η Hernandez.

Αν οι νεφροί σας δεν μπορούν να φιλτράρουν αποτελεσματικά τα απόβλητα, μπορεί να προκληθεί Οξεία Νεφρική Βλάβη (AKI), η οποία μερικές φορές οδηγεί σε μόνιμη ζημιά. Αν και ο καθένας μπορεί να υποστεί νεφρική βλάβη λόγω αφυδάτωσης, «ο κίνδυνος οξείας νεφρικής βλάβης από αφυδάτωση είναι σημαντικά υψηλότερος σε άτομα που λαμβάνουν τακτικά μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ/NSAIDs)», προειδοποιεί ο Dr. Tim Pflederer, M.D., FASN, FASDIN.

Κίνδυνος για πέτρες στους νεφρούς

Τα μέταλλα και τα άλατα των ούρων μπορούν να ενωθούν μεταξύ τους, σχηματίζοντας σκληρές μάζες. Το μέγεθός τους ποικίλλει: από έναν κόκκο άμμου μέχρι –σε σπάνιες περιπτώσεις– ένα μπαλάκι του γκολφ. «Όταν τα ούρα γίνονται πολύ συμπυκνωμένα, μέταλλα όπως το ασβέστιο και τα οξαλικά άλατα είναι πιο πιθανό να κρυσταλλωθούν και να σχηματίσουν πέτρες», εξηγεί ο ειδικός Hernandez.

Αν έχετε ατομικό ή οικογενειακό ιστορικό νεφρολιθίασης, ο Pflederer συνιστά την κατανάλωση άφθονου νερού καθημερινά για την πρόληψη του σχηματισμού τους. Η κατανάλωση τουλάχιστον 2,5 λίτρων νερού την ημέρα βοηθά στην πρόληψη, διατηρώντας τα ούρα αραιά και εμποδίζοντας τη συγκέντρωση των μετάλλων που δημιουργούν τις πέτρες.

Αυξημένος κίνδυνος για ουρολοίμωξη (UTI)

Οι γυναίκες όλων των ηλικιών, καθώς και οι ηλικιωμένοι, διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να εμφανίσουν ουρολοίμωξη. Οι ουρολοιμώξεις εμφανίζονται όταν βακτήρια προσκολλώνται και πολλαπλασιάζονται στα τοιχώματα του ουροποιητικού συστήματος. Αυτό οδηγεί σε μόλυνση και, αν αφεθεί χωρίς θεραπεία, μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές στα νεφρά.

Αν και η αφυδάτωση δεν προκαλεί άμεσα ουρολοίμωξη, αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες εμφάνισής της. «Όταν η παραγωγή ούρων μειώνεται λόγω αφυδάτωσης, τα βακτήρια έχουν περισσότερο χρόνο να προσκολληθούν στα τοιχώματα του ουροποιητικού και να πολλαπλασιαστούν», αναφέρει ο Pflederer. Αυτό αυξάνει τον κίνδυνο μιας λοίμωξης που μπορεί να βλάψει τον νεφρικό ιστό. Οι περισσότερες ουρολοιμώξεις αντιμετωπίζονται εύκολα με αντιβιοτικά, όμως οι συχνές υποτροπές κρύβουν κινδύνους.

«Αυτό που πολλοί δεν συνειδητοποιούν είναι ότι οι χρόνιες, επαναλαμβανόμενες ουρολοιμώξεις μπορούν να προκαλέσουν μόνιμη φλεγμονή και ουροποίηση (ουλές) στα νεφρά με την πάροδο του χρόνου. Αυτό μπορεί να συμβάλει στην εμφάνιση ή την εξέλιξη της χρόνιας νεφρικής νόσου», τονίζει ο Hernandez.

Συμβουλές για σωστή ενυδάτωση: Πώς να προστατεύσετε τους νεφρούς σας

Η κατανάλωση νερού ακούγεται αρκετά απλή διαδικασία, αλλά για πολλούς ανθρώπους δεν είναι εύκολη στην πράξη. Για να παραμείνετε ενυδατωμένοι, προστατεύοντας την υγεία των νεφρών σας αλλά και τη συνολική σας ευεξία, δοκιμάστε μερικές από τις παρακάτω στρατηγικές:

Ενυδατωθείτε μέσω της διατροφής: Αν και τα ροφήματα καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της πρόσληψης υγρών, περίπου το 20% προέρχεται από τις τροφές. Τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά, όπως το καρπούζι, το μαρούλι, τα αγγούρια και οι φράουλες, μπορούν να περιέχουν έως και 90% νερό.

Δώστε γεύση στο νερό σας: Αν δυσκολεύεστε να πιείτε σκέτο νερό, δοκιμάστε να προσθέσετε φρέσκα φρούτα, λαχανικά και βότανα (infused water) ή χρησιμοποιήστε αρωματικά φακελάκια και σταγόνες χωρίς ζάχαρη.

Προσαρμόστε την ποσότητα ανάλογα με τον καιρό και τη δραστηριότητα: Η ποσότητα νερού που χρειάζεστε μια δροσερή μέρα χωρίς έντονη δραστηριότητα είναι πολύ διαφορετική από αυτή που χρειάζεστε μια ζεστή, δραστήρια μέρα. Εάν χάνετε υγρά λόγω ιδρώτα ή ασθένειας, φροντίστε να τα αναπληρώνετε ανάλογα.

Έχετε πάντα νερό μαζί σας: Ο απλούστερος τρόπος για να αυξήσετε την πρόσληψη υγρών είναι να έχετε πάντα κοντά σας ένα μπουκάλι νερό. Κάντε συνήθεια τη μεταφορά ενός επαναχρησιμοποιούμενου παγουριού, ώστε να αποφύγετε το αίσθημα της δίψας.

Οι νεφροί σας εργάζονται όλο το εικοσιτετράωρο για να διατηρήσουν το σώμα σας σε ισορροπία. Η σωστή ενυδάτωση υποστηρίζει τη ροή του αίματος και βοηθά στην πρόληψη της πέτρας στα νεφρά και των ουρολοιμώξεων (UTIs), καθιστώντας την έναν από τους πιο απλούς τρόπους για να θωρακίσετε την υγεία σας.

Οι ειδικοί συνιστούν να δίνετε προτεραιότητα στο νερό και να καταναλώνετε τροφές πλούσιες σε υγρά, όπως φρούτα και λαχανικά. Παράλληλα, η χρήση ενός επαναχρησιμοποιούμενου μπουκαλιού και η προσαρμογή των υγρών ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και τη σωματική άσκηση είναι καθοριστικής σημασίας. Μετατρέποντας την ενυδάτωση σε καθημερινή συνήθεια, βοηθάτε τους νεφρούς σας να λειτουργούν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους.