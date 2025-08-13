Πέτρες στους νεφρούς: Το Νο1 μέταλλο που παρέχει προστασία και μειώνει τον κίνδυνο για χρόνιες παθήσεις

Όσον αφορά την υγεία των νεφρών, οι περισσότεροι άνθρωποι σκέφτονται την ενυδάτωση, την πρόσληψη νατρίου ή τον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης. Ωστόσο, υπάρχει ένα μέταλλο που διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην προστασία των νεφρών σας και στην πρόληψη χρόνιων παθήσεων. Πρόσφατη έρευνα αναδεικνύει την ικανότητά του να ρυθμίζει ζωτικές λειτουργίες, μειώνοντας σημαντικά τον κίνδυνο για χρόνια νεφρική νόσο και πέτρες στους νεφρούς.

Το Νο1 μέταλλο που παρέχει προστασία από τις πέτρες στους νεφρούς, σύμφωνα με μελέτη

Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο ScienceDirect, η υψηλότερη πρόσληψη μαγνησίου συνδέθηκε με μειωμένο κίνδυνο χρόνιας νεφρικής νόσου και νεφρικών λίθων. Η έρευνα τονίζει την ικανότητα του μαγνησίου να ρυθμίζει την ενζυμική δραστηριότητα, να μειώνει την αγγειακή ασβεστοποίηση και να βελτιώνει την ευαισθησία στην ινσουλίνη — όλα ζωτικής σημασίας διεργασίες για τη νεφρική υγεία.

Το μαγνήσιο είναι ένα απαραίτητο αλλά συχνά υποτιμημένο θρεπτικό συστατικό για την υγεία των νεφρών. Η ενσωμάτωση τροφών, πλούσιων σε μαγνήσιο, στη διατροφή είναι μια απλή και αποτελεσματική στρατηγική για τη προστασία της υγείας των νεφρών. Ωστόσο, για άτομα με νεφρική δυσλειτουργία, η πρόσληψη μαγνησίου πρέπει να γίνεται προσεκτικά υπό ιατρική καθοδήγηση για την αποφυγή πιθανών επιπλοκών.

Πώς το μαγνήσιο υποστηρίζει τη νεφρική λειτουργία

Το μαγνήσιο εμπλέκεται σε περισσότερες από 300 ενζυμικές αντιδράσεις, πολλές από τις οποίες επηρεάζουν άμεσα τη νεφρική λειτουργία. Διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στα εξής:

Ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης : Το μαγνήσιο βελτιώνει την αγγειακή λειτουργία και μειώνει την υπέρταση, έναν πρωταρχικό παράγοντα κινδύνου για νεφρική νόσο.

: Το μαγνήσιο βελτιώνει την αγγειακή λειτουργία και μειώνει την υπέρταση, έναν πρωταρχικό παράγοντα κινδύνου για νεφρική νόσο. Εξισορρόπηση ηλεκτρολυτών : Βοηθά τα νεφρά να διατηρήσουν την ισορροπία νατρίου, καλίου και ασβεστίου, απαραίτητα για την αποτελεσματικότητα της διήθησης.

: Βοηθά τα νεφρά να διατηρήσουν την ισορροπία νατρίου, καλίου και ασβεστίου, απαραίτητα για την αποτελεσματικότητα της διήθησης. Μείωση της φλεγμονής και του οξειδωτικού στρες: Η μελέτη διαπίστωσε ότι η υψηλότερη πρόσληψη μαγνησίου μειώνει το οξειδωτικό στρες, το οποίο συνδέεται στενά με τη νεφρική βλάβη και την εξέλιξη της χρόνιας νεφρικής νόσου.

Μαγνήσιο και πρόληψη νεφρικών λίθων

Ένα από τα επαρκώς τεκμηριωμένα οφέλη του μαγνησίου είναι η προστατευτική του δράση έναντι των λίθων στους νεφρούς από οξαλικό ασβέστιο. Το μαγνήσιο δεσμεύεται με το οξαλικό στην πεπτική οδό, μειώνοντας την απορρόφησή του και αποτρέποντας το σχηματισμό λίθων μέσα στους νεφρούς. «Τα χαμηλά επίπεδα μαγνησίου αυξάνουν τον κίνδυνο υποτροπιάζουσας νεφρολιθίασης και επιδεινώνουν τις ανισορροπίες μετάλλων», σημειώνει η ανάλυση της μελέτης.

Αυτό το εύρημα ενισχύει προηγούμενες μελέτες που έδειξαν ότι οι ασθενείς με επαρκή πρόσληψη μαγνησίου εμφανίζουν λιγότερες υποτροπές νεφρικών λίθων.

Πώς η ανεπάρκεια μαγνησίου επιταχύνει την εξέλιξη της χρόνιας νεφρικής νόσου

Η έρευνα τονίζει ότι η υπομαγνησιαιμία (χαμηλά επίπεδα μαγνησίου) μπορεί να επιταχύνει την εξέλιξη της χρόνιας νεφρικής νόσου. Η ανεπάρκεια συμβάλλει σε:

Αυξημένη αγγειακή ασβεστοποίηση

Υψηλότερα επίπεδα οξειδωτικού στρες

Επιδείνωση της αντίστασης στην ινσουλίνη

Και οι τρεις παράγοντες επιδεινώνουν τη νεφρική βλάβη και οδηγούν σε ταχύτερη εξέλιξη της νόσου. Για ασθενείς με προϋπάρχουσα νεφρική νόσο, τα επίπεδα του μαγνησίου πρέπει να παρακολουθούνται στενά, επειδή τόσο η ανεπάρκεια όσο και η περίσσεια μπορεί να έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις.

Τροφές πλούσιες σε μαγνήσιο

Για τους περισσότερους ανθρώπους, ο καλύτερος τρόπος για να διατηρήσουν τα επίπεδα μαγνησίου σε υγιή επίπεδα είναι μέσω της διατροφής. Καλές πηγές μαγνησίου αποτελούν οι εξής τροφές:

πράσινα φυλλώδη λαχανικά,

ξηροί καρποί,

σπόροι,

όσπρια,

δημητριακά ολικής αλέσεως

Η μελέτη τονίζει ότι η πρόσληψη μέσω της διατροφής και όχι τα συμπληρώματα, θα πρέπει να είναι η κύρια προσέγγιση για την κάλυψη των αναγκών σε μαγνήσιο σε υγιή άτομα.

Ωστόσο, οι ασθενείς με νεφρική νόσο πρέπει να είναι προσεκτικοί. Η περίσσεια μαγνησίου από συμπληρώματα μπορεί να συσσωρευτεί λόγω εξασθενημένης νεφρικής διήθησης (η διαδικασία κατά την οποία τα νεφρά φιλτράρουν το αίμα για να απομακρύνουν απόβλητα και περίσσεια υγρά, παράγοντας ούρα), οδηγώντας σε τοξικότητα. Η ιατρική παρακολούθηση είναι απαραίτητη πριν από την έναρξη οποιασδήποτε συμπληρωματικής αγωγής.