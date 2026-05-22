Τάλσι Γκάμπαρντ: Παραιτήθηκε η Διευθύντρια Εθνικών Πληροφοριών των ΗΠΑ – «Έκανε απίστευτη δουλειά» λέει ο Τραμπ

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: Reuters/Kylie Cooper
Φωτογραφία: Reuters/Kylie Cooper
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Την παραίτησή της από τη θέση της Διευθύντριας Εθνικών Πληροφοριών των ΗΠΑ ανακοίνωσε η Τάλσι Γκάμπαρντ.

Η Γκάμπαρντ ενημέρωσε προσωπικά τον Ντόναλντ Τραμπ για την πρόθεσή της να αποχωρήσει κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Οβάλ Γραφείο.

Στην επιστολή παραίτησής της, ευχαρίστησε τον Αμερικανό πρόεδρο για την εμπιστοσύνη που της έδειξε και για την ευκαιρία να ηγηθεί του Γραφείου του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών τον τελευταίο ενάμιση χρόνο.

Παράλληλα αποκάλυψε ότι ο σύζυγός της διαγνώστηκε με σπάνια μορφή καρκίνου των οστών και ανέφερε πως αποχωρεί προκειμένου να τον στηρίξει πλήρως «σε αυτή τη μάχη».

Ο Τραμπ την αποθέωσε μετά την παραίτηση

Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της αποχώρησής της, ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε δημόσια ανάρτηση στο Truth Social, όπου εξήρε τη δουλειά της Γκάμπαρντ, λέγοντας ότι έκανε «απίστευτη δουλειά».

Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα υπήρχαν αναφορές για σημαντικές διαφωνίες ανάμεσα στους δύο σχετικά με τον πόλεμο με το Ιράν και το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι ο ίδιος και η Γκάμπαρντ είναι «λίγο διαφορετικοί» στον τρόπο που αντιμετωπίζουν τις πυρηνικές δυνατότητες του Ιράν.

«Εγώ είμαι πολύ αυστηρός στο ότι δεν θέλω το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, γιατί αν το αποκτήσει θα το χρησιμοποιήσει αμέσως. Νομίζω ότι εκείνη είναι ίσως λίγο πιο ήπια σε αυτό το θέμα, αλλά αυτό είναι εντάξει», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τα δύο λευκά αθώα ψέματα που κάνουν καλό στην ερωτική σχέση

Συναγερμός για τον Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό- Ο ΠΟΥ αναβαθμίζει τον επιδημιολογικό κίνδυνο

Ροδόπη: Επανεμφάνιση της ευλογιάς αιγοπροβάτων – Θανατώθηκαν διακόσια ζώα

Επίδομα θέρμανσης 2026: Πότε πληρώνεται η δεύτερη δόση

Στρατηγικές συνεργασίες της Humanoid με Bosch και Schaeffler για τη μαζική παραγωγή ανθρωποειδών ρομπότ

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
23:21 , Παρασκευή 22 Μαΐου 2026

Μαρόκο: Αυξάνονται οι νεκροί από την κατάρρευση της πολυκατοικίας στην πόλη Φες – Έφτασαν τους 15

Τους 15 έχουν φτάσει οι νεκροί, με βάση τον τελευταίο απολογισμό, ανάμεσά τους δύο κοριτσάκια,...
19:12 , Παρασκευή 22 Μαΐου 2026

Στην Τεχεράνη ο αρχηγός του πακιστανικού στρατού για συνομιλίες σχετικά με τις επαφές ΗΠΑ-Ιράν

Ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, στρατάρχης Ασίμ Μουνίρ, αναχώρησε την Παρασκευή για την Τε...
17:30 , Παρασκευή 22 Μαΐου 2026

Ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία: Νεκροί και δεκάδες τραυματίες, παιδιά μεταξύ των θυμάτων στο Ντνίπρο

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 52 τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις σε διά...
16:45 , Παρασκευή 22 Μαΐου 2026

ΝΑΤΟ: Ο Ρούτε χαιρετίζει την αποστολή επιπλέον 5.000 Αμερικανών στρατιωτών στην Πολωνία

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, χαιρέτισε την απόφαση των ΗΠΑ να στείλουν επιπλέον ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν