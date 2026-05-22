Τάλσι Γκάμπαρντ: Παραιτήθηκε η Διευθύντρια Εθνικών Πληροφοριών των ΗΠΑ – «Έκανε απίστευτη δουλειά» λέει ο Τραμπ

Την παραίτησή της από τη θέση της Διευθύντριας Εθνικών Πληροφοριών των ΗΠΑ ανακοίνωσε η Τάλσι Γκάμπαρντ.

Η Γκάμπαρντ ενημέρωσε προσωπικά τον Ντόναλντ Τραμπ για την πρόθεσή της να αποχωρήσει κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Οβάλ Γραφείο.

I am deeply grateful for the trust President Trump placed in me and for the opportunity to lead @ODNIgov for the last year and a half. Unfortunately, I must submit my resignation, effective June 30, 2026. My husband, Abraham, has recently been diagnosed with an extremely rare… pic.twitter.com/PS0Dxp5zpd — Tulsi Gabbard 🌺 (@TulsiGabbard) May 22, 2026

Στην επιστολή παραίτησής της, ευχαρίστησε τον Αμερικανό πρόεδρο για την εμπιστοσύνη που της έδειξε και για την ευκαιρία να ηγηθεί του Γραφείου του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών τον τελευταίο ενάμιση χρόνο.

Παράλληλα αποκάλυψε ότι ο σύζυγός της διαγνώστηκε με σπάνια μορφή καρκίνου των οστών και ανέφερε πως αποχωρεί προκειμένου να τον στηρίξει πλήρως «σε αυτή τη μάχη».

Ο Τραμπ την αποθέωσε μετά την παραίτηση

Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της αποχώρησής της, ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε δημόσια ανάρτηση στο Truth Social, όπου εξήρε τη δουλειά της Γκάμπαρντ, λέγοντας ότι έκανε «απίστευτη δουλειά».

Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα υπήρχαν αναφορές για σημαντικές διαφωνίες ανάμεσα στους δύο σχετικά με τον πόλεμο με το Ιράν και το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι ο ίδιος και η Γκάμπαρντ είναι «λίγο διαφορετικοί» στον τρόπο που αντιμετωπίζουν τις πυρηνικές δυνατότητες του Ιράν.

«Εγώ είμαι πολύ αυστηρός στο ότι δεν θέλω το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, γιατί αν το αποκτήσει θα το χρησιμοποιήσει αμέσως. Νομίζω ότι εκείνη είναι ίσως λίγο πιο ήπια σε αυτό το θέμα, αλλά αυτό είναι εντάξει», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.