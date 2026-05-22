Κρήτη: Συγκλονίζει ο πατέρας του 33χρονου γιατρού – «Το ζητούμενο θα ήταν να ζούσε»

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Κοινωνία

Γιατρός, Χανιά, Εξαφάνιση, Κρήτη
Τραγικό επίλογο είχε η υπόθεση εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί τον περασμένο Δεκέμβριο. Η σορός του Αλέξη εντοπίστηκε τυχαία από κτηνοτρόφο σε αγροτική περιοχή του Αποκόρωνα Χανίων, σε σημείο με πυκνή βλάστηση.

Ο πατέρας του 33χρονου, Γιώργος Τσικόπουλος, μίλησε στο Star και περιέγραψε το παράπονο της οικογένειας για το γεγονός ότι η σορός του γιου του βρέθηκε σε σχετικά κοντινή απόσταση από το σημείο όπου είχε αφήσει το αυτοκίνητό του.

«Μου έκανε εντύπωση ότι ήταν σε σχετικά κοντινή απόσταση από εκεί που είχε αφήσει το αυτοκίνητο, το πολύ να ήταν 2-3 χλμ από κει πέρα. Προφανώς είχε ερευνηθεί το μέρος και δεν τον είδαν…», λέει ο Γιώργος Τσικόπουλος.

Ο πατέρας του Αλέξη θρηνεί για την απώλεια του γιου του, ο οποίος εργαζόταν ως γιατρός στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, ενώ αναφέρθηκε και στην αγωνία που βίωσε η οικογένεια τους τελευταίους μήνες.

«Λέω γιατί, αφού ήταν τόσο κοντά, πεντέμισι μήνες τώρα το παιδεύαμε το δράμα και μας ταλαιπωρούσε και είχαμε την αγωνία. Θα μπορούσε με τα σκυλιά, με αυτά, με τα drone. Το ζητούμενο θα ήταν αυτό, να ζούσε, και το δεύτερο είναι ότι θα είχε τελειώσει και η δική μας η αγωνία των τόσων μηνών ας πούμε…», προσθέτει.

