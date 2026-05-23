Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Τρένο παρέσυρε και σκότωσε άνδρα – Τι αναφέρει η Hellenic Train

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας άνδρας που παρασύρθηκε από τρένο στην περιοχή Διαλογή, στο Κορδελιό Θεσσαλονίκης το βράδυ της Παρασκευής (22.5) με τα αίτια του δυστυχήματος να ερευνώνται.

Το περιστατικό σημειώθηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες μετά τις 21.00.

Λόγω του συμβάντος, διακόπηκε προσωρινά η κυκλοφορία των τρένων στο συγκεκριμένο τμήμα της γραμμής, με την Hellenic Train να ενημερώνει για καθυστερήσεις δρομολογίων.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, κατόπιν εντολής του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος και των αρμόδιων αρχών, διεκόπη από τις 21:32 η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Θεσσαλονίκη – Σίνδος, λόγω συμβάντος με άτομο επί της σιδηροδρομικής γραμμής.

Εξαιτίας του συμβάντος, η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1635 (Σέρρες – Θεσσαλονίκη) ακινητοποιήθηκε προσωρινά, ενώ στο σημείο μετέβησαν οι αρμόδιες αρχές και ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Κατόπιν εντολής της Αστυνομίας, η αμαξοστοιχία συνέχισε το δρομολόγιό της προς την Θεσσαλονίκη με καθυστέρηση 61 λεπτών.

Αναμένονται καθυστερήσεις και τροποποιήσεις δρομολογίων στις γραμμές Λάρισα – Θεσσαλονίκη και Σέρρες – Θεσσαλονίκη.