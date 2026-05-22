Εύβοια: Βυθίστηκε αλιευτικό σκάφος στα Νέα Στύρα – Έπεσε πάνω στον «Φονιά» – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Παρασκευής στο Λιμενικό Σωμα στην Εύβοια για αλιευτικό σκάφος το οποίο παρουσίαζε εισροή υδάτων.

Σύμφωνα με το evima.gr το αλιευτικό σκάφος έπεσε πάνω σε ξέρα στην περιοχή των Νέων Στύρων, η οποία ονομάζεται «Φονιάς» και είναι γνωστή στην περιοχή, με αποτέλεσμα να αρχίσει να μπάζει νερά.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα δύο σκάφη του Λιμενικού Σώματος, καθώς και δύο ιδιωτικά σκάφη που συμμετέχουν στην επιχείρηση απομάκρυνσης των επιβαινόντων και παροχή βοήθειας.

Το αλιευτικό σκάφος είχε φύγει από το λιμάνι των Αγίων Αποστόλων και αμέσως μόλις ενημερώθηκε η πρόεδρος της κοινότητας Μαρία Τσακού έσπευσε στο σημείο μαζί με τον υπεύθυνο πολιτικής προστασίας του δήμου Καρύστου Νίκο Δρακόγιαννη.

Στο αλιευτικό σκάφος επέβαιναν επτά άτομα τα οποία είναι καλά στην υγεία τους. Μόνο ένα άτομο έφερε τραύματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Καρύστου.

Απο την πρόσκρουση το αλιευτικό σκάφος βυθίστηκε.