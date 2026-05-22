Χριστόφορος Παπακαλιάτης: Η αντίδρασή του σε ερώτηση για το Maestro – «Τι εννοείτε; Δικό μου παιδί είναι»

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Φωτογραφία: christopherpapakaliatis/ Instagram
Στην τελική ευθεία μπαίνουν τα γυρίσματα του τελευταίου κύκλου του Maestro, καθώς ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης δήλωσε ότι η επιτυχημένη σειρά θα ολοκληρωθεί μέσα στη νέα τηλεοπτική σεζόν και θα προβληθεί από τον Νοέμβριο έως τον Δεκέμβριο.

Ο δημιουργός της σειράς μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star και αναφέρθηκε στα απαιτητικά γυρίσματα, στη σχέση του με το συγκεκριμένο εγχείρημα, αλλά και στη διεθνή πορεία της παραγωγής μέσω του Netflix.

«Νέος κύκλος, ναι. Τώρα ακόμα έχουμε γυρίσματα. Νοέμβριο με Δεκέμβριο θα προβληθεί η σειρά, που φέτος ολοκληρώνεται. Έχουμε γυρίσματα την άλλη βδομάδα, και θα τελειώσουμε σε δέκα μέρες το γύρισμα», είπε αρχικά ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το αν αγάπησε το Maestro, ο δημιουργός απάντησε: «Τι εννοείτε; Δικό μου παιδί είναι, το αγάπησα, το λάτρεψα».

Στη συνέχεια, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης στάθηκε στη σημασία του casting και στη χημεία των ηθοποιών, τονίζοντας τον ρόλο που έχουν οι σχέσεις και οι χαρακτήρες στην τηλεόραση.

«Νομίζω οι χημείες των ηθοποιών πάντα παίζουνε ρόλο στην τηλεόραση, και οι σχέσεις, και οι χαρακτήρες. Και στην προκειμένη περίπτωση, πάντα ήμουν, αλλά ειδικά φέτος, όχι φέτος, τα τελευταία τρία-τέσσερα χρόνια, πολύ, πολύ τυχερός με το casting αυτό.

Εννοείται ότι είναι καλό που εντάχθηκε το Maestro στο Netflix. Είναι καλό το ότι υπάρχει μία ελληνική σειρά η οποία έχει ταξιδέψει σε 180 χώρες. Είναι καλό το ότι τη βλέπουνε στο εξωτερικό. Είναι καλό ότι πάει καλά στο εξωτερικό. Οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι, πολύ ικανοποιημένοι και έτσι ευτυχείς με όλο αυτό, με όλη αυτή τη συγκυρία», κατέληξε ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης.

