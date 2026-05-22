Άρης Καβατζίκης για Χάρη Λεμπιδάκη: «Είναι πολύ άσχημο να τον βλέπω να μιλάει έτσι στον κύριο Φασουλή»

Την ένταση που υπήρξε το βράδυ της Πέμπτης 21 Μαΐου, ανάμεσα στον Χάρη Λεμπιδάκη και τον Σταμάτη Φασουλή, στη διάρκεια του ημιτελικού του «J2US», σχολίασαν το πρωί της Παρασκευής (22/5) στο «Buongiorno». Ο Άρης Καβατζίκης εξέφρασε την προσωπική του άποψη για το συμβάν, τονίζοντας ότι ο καταξιωμένος καλλιτέχνης και κριτής του show, «δεν είναι κανένας χθεσινός άνθρωπος, για να του μιλάει έτσι στον τηλεοπτικό αέρα», ο δημοσιογράφος, ο οποίος ήταν διαγωνιζόμενος.

Συγκεκριμένα, ο Άρης Καβατζίκης είπε πως: «Πάντως αν μου επιτρέπετε να πω κάτι, γιατί ο Χάρης την ξέρει την τηλεόραση πάρα πολλά χρόνια, και είναι συνάδελφος, ωραίο είναι να κρατάμε κάποια μέτρα και κάποια σταθμά. Ο κύριος Φασουλής δεν είναι κανένας χθεσινός άνθρωπος, για να του μιλάει έτσι στον τηλεοπτικό αέρα ο Χάρης».

«Καλό είναι να κρατάμε κάποια προσχήματα»

Συνεχίζοντας, ανέφερε ότι: «Παρ’ όλο που τον εκτιμώ για το τηλεοπτικό του ρεπορτάζ, εδώ μιλάμε για ένα υπερμέγεθος του ελληνικού θεάτρου, ο οποίος έχει δώσει τα φώτα του σε πάρα πολλούς ανθρώπους, και μας έχει μάθει τι σημαίνει θέατρο. Είναι πολύ άσχημο, κατά την ταπεινή μου γνώμη, να βλέπω τον Χάρη να μιλάει έτσι στον κύριο Φασουλή».

«Καλό είναι να κρατάμε κάποια προσχήματα, απέναντι σε πολύ σημαντικούς ανθρώπους. Δεν λέω ότι δεν έχουμε δημοκρατία, απλά δεν νομίζω ότι είναι όλα στο ίδιο τσουβάλι, επειδή πρόκειται για ένα τηλεοπτικό show», σημείωσε.