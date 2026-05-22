Ηράκλειο: Συνελήφθη η μητέρα της 3χρονης που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ με μώλωπες και αιμάτωμα – Ήταν σε παιδική χαρά όταν λιποθύμησε

Διασωληνωμένο νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, το μόλις 3 ετών κοριτσάκι που μεταφέρθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης (21/05) από τα Χανιά στο Ηράκλειο.

Όπως δήλωσε στο Creta24 ο διοικητής του ΠΑΓΝΗ, Γιώργος Χαλκιαδάκης το 3χρονο κορίτσι φέρει σοβαρά τραύματα που σήμαναν συναγερμό στο ιατρικό προσωπικό που παρακολουθεί στενά την πορεία της κατάστασής του. Όπως ο ίδιος είπε, φέρει υποσκληρίδιο αιμάτωμα και μώλωπες ενώ διαπιστώθηκε και ένα παλιότερο κάταγμα.

Το κοριτσάκι διεκομίσθη το βράδυ της Πέμπτης από τη μητέρα του, στο Νοσοκομείο Χανίων όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τα σοβαρά τραύματα και άμεσα προχώρησαν σε όλες τις ενδεικνυόμενες ιατρικές πράξεις από παιδοχειρουργό. Αφού η κατάστασή του σταθεροποιήθηκε κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο Ηράκλειο.

Λιποθύμησε σε παιδική χαρά

Σύμφωνα με πληροφορίες, το μικρό κορίτσι ήταν χθες σε παιδική χαρά όταν λιποθύμησε και η μητέρα του το μετέφερε στο νοσοκομείο. Ο πατέρας του παιδιού, αναφέρουν οι ίδιες πηγές, είναι αλλοδαπός.

Οι Αρχές ερευνούν προσεκτικά τις συνθήκες τραυματισμού του, αν δηλαδή πρόκειται για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας ή για τραυματισμό, αφού πρόκειται για οικογένεια με πολλά μέλη και δεν αποκλείεται να υπήρξε κάποιο ατύχημα.

Η Ασφάλεια Χανίων διενεργεί την προανάκριση προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες του περιστατικού ενώ η μητέρα του 3χρονου κοριτσιού, που είναι Ρομά, έχει συλληφθεί για έκθεση ανηλίκου, σύμφωνα με το creta24.