Τηλεθέαση (21/5): Ποιες πρωινές εκπομπές πήραν προβάδισμα την Πέμπτη;

Ελένη Φλισκουνάκη

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Τηλεθέαση
Οι πρωινές εκπομπές έδωσαν για ακόμη μία φορά τη «μάχη» τους, για την επικράτηση στα νούμερα τηλεθέασης, την Πέμπτη 21 Μαΐου.

Συγκεκριμένα, πρώτοι στο γενικό κοινό βγήκαν οι «Αταίριαστοι» με 15,2%, ενώ στο δυναμικό κοινό επικράτησε το «Πρωινό», με 12,1%.

Πρωινές Εκπομπές – Γενικό Κοινό (%)

Θέση Εκπομπή Κανάλι Ποσοστό (%)
1 Αταίριαστοι ΣΚΑΪ 15,2%
2 Το Πρωινό ANT1 13,9%
3 Super Κατερίνα ALPHA 11,6%
4 Buongiorno MEGA 10,1%
5 10 Παντού OPEN 7,6%
6 Breakfast@Star STAR 5,4%
7 Πρωίαν σε είδον ΕΡΤ1 4,1%

 

Πρωινές Εκπομπές – Δυναμικό Κοινό (%)

Θέση Εκπομπή Κανάλι Ποσοστό (%)
1 Το Πρωινό ANT1 12,1%
2 Super Κατερίνα ALPHA 12%
3 Buongiorno MEGA 11,3%
4 Αταίριαστοι ΣΚΑΪ 10,2%
5 Breakfast@Star STAR 4,3%
6 Πρωίαν σε είδον ΕΡΤ1 3,7%
7 10 Παντού OPEN 3,6%

