Τηλεθέαση (21/5): Ποιες πρωινές εκπομπές πήραν προβάδισμα την Πέμπτη;

Οι πρωινές εκπομπές έδωσαν για ακόμη μία φορά τη «μάχη» τους, για την επικράτηση στα νούμερα τηλεθέασης, την Πέμπτη 21 Μαΐου.

Συγκεκριμένα, πρώτοι στο γενικό κοινό βγήκαν οι «Αταίριαστοι» με 15,2%, ενώ στο δυναμικό κοινό επικράτησε το «Πρωινό», με 12,1%.

Πρωινές Εκπομπές – Γενικό Κοινό (%)

Θέση Εκπομπή Κανάλι Ποσοστό (%) 1 Αταίριαστοι ΣΚΑΪ 15,2% 2 Το Πρωινό ANT1 13,9% 3 Super Κατερίνα ALPHA 11,6% 4 Buongiorno MEGA 10,1% 5 10 Παντού OPEN 7,6% 6 Breakfast@Star STAR 5,4% 7 Πρωίαν σε είδον ΕΡΤ1 4,1%

Πρωινές Εκπομπές – Δυναμικό Κοινό (%)