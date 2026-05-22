Τηλεθέαση (21/5): Ποιες πρωινές εκπομπές πήραν προβάδισμα την Πέμπτη;

Οι πρωινές εκπομπές έδωσαν για ακόμη μία φορά τη «μάχη» τους, για την επικράτηση στα νούμερα τηλεθέασης, την Πέμπτη 21 Μαΐου.
Συγκεκριμένα, πρώτοι στο γενικό κοινό βγήκαν οι «Αταίριαστοι» με 15,2%, ενώ στο δυναμικό κοινό επικράτησε το «Πρωινό», με 12,1%.
Πρωινές Εκπομπές – Γενικό Κοινό (%)
|Θέση
|Εκπομπή
|Κανάλι
|Ποσοστό (%)
|1
|Αταίριαστοι
|ΣΚΑΪ
|15,2%
|2
|Το Πρωινό
|ANT1
|13,9%
|3
|Super Κατερίνα
|ALPHA
|11,6%
|4
|Buongiorno
|MEGA
|10,1%
|5
|10 Παντού
|OPEN
|7,6%
|6
|Breakfast@Star
|STAR
|5,4%
|7
|Πρωίαν σε είδον
|ΕΡΤ1
|4,1%
Πρωινές Εκπομπές – Δυναμικό Κοινό (%)
|Θέση
|Εκπομπή
|Κανάλι
|Ποσοστό (%)
|1
|Το Πρωινό
|ANT1
|12,1%
|2
|Super Κατερίνα
|ALPHA
|12%
|3
|Buongiorno
|MEGA
|11,3%
|4
|Αταίριαστοι
|ΣΚΑΪ
|10,2%
|5
|Breakfast@Star
|STAR
|4,3%
|6
|Πρωίαν σε είδον
|ΕΡΤ1
|3,7%
|7
|10 Παντού
|OPEN
|3,6%