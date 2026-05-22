Τραμπ κατά Κολμπέρ: Το ειρωνικό «αντίο» στον παρουσιαστή μετά το φινάλε του «The Late Show» – «Τελείως ηλίθιος, χωρίς ταλέντο»

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Τραμπ Κόλμπερτ
Η αυλαία για τη μακροχρόνια τηλεοπτική εκπομπή «The Late Show» του Στίβεν Κολμπέρ στο δίκτυο CBS έπεσε μέσα σε ένα πανηγυρικό κλίμα, όμως ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, φρόντισε να δώσει τον δικό του, ιδιαίτερα αιχμηρό επίλογο.

Μόλις μία ώρα μετά την ολοκλήρωση της τελευταίας εκπομπής του διάσημου παρουσιαστή, ο Αμερικανός Πρόεδρος εξαπέλυσε μια σφοδρή, προσωπική επίθεση μέσω του Truth Social, επισφραγίζοντας με αυτόν τον τρόπο μια πολυετή κόντρα μεταξύ τους.

Το τελευταίο σόου και το «καρφί» του Τραμπ

Το μεγάλο φινάλε της εκπομπής πραγματοποιήθηκε στο περίφημο θέατρο Ed Sullivan, με τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ να είναι ο τελευταίος επίσημος καλεσμένος.

Ωστόσο, η μεταμεσονύκτια παρέμβαση του Τραμπ ήταν αναμενόμενη.

Στις 20 Μαΐου, ένας δημοσιογράφος ρώτησε τον Τραμπ στον διάδρομο προσγείωσης της Κοινής Βάσης Άντριους στο Μέριλαντ, τι μήνυμα είχε να στείλει στον Κολμπέρ ενόψει του τελικού επεισοδίου. «Θα έχω ένα μήνυμα σε μεταγενέστερη ημερομηνία», είχε απαντήσει τότε ο Τραμπ.

Μμόλις μία ώρα μετά το κλείσιμο της εκπομπής της 21ης Μαΐου, ο Τραμπ έγραψε στον λογαριασμό του στο Truth Social: «Ο Κολμπέρ επιτέλους τελείωσε από το CBS».

«Είναι απίστευτο που άντεξε τόσο καιρό! Χωρίς ταλέντο, χωρίς τηλεθέαση, χωρίς ζωή. Ήταν σαν νεκρός. Θα μπορούσες να πάρεις οποιονδήποτε από το δρόμο και θα ήταν καλύτερος από αυτόν τον τελείως ηλίθιο. Δόξα τω Θεώ που επιτέλους έφυγε!».

Πηγή: Truth Social

Από την πλευρά του, ο Κολμπέρ περίμενε αυτή την τελευταία επίθεση, δηλώνοντας στο περιοδικό People στις 19 Μαΐου ότι η ιδέα του Προέδρου των ΗΠΑ να επικρίνει κωμικούς της μεταμεσονύκτιας ζώνης εξακολουθεί να τον εκπλήσσει.

«Είμαστε κλόουν», δήλωσε ο Κολμπέρ για τους παρουσιαστές των late-night σόου. «Πόσο πολύ υποτιμά το αξίωμα της Προεδρίας το να προσέχει κανείς έστω και το τι λέμε;»

Το ιστορικό μιας εκρηκτικής κόντρας

Η σύγκρουση μεταξύ του παρουσιαστή και του Αμερικανού Προέδρου κλιμακώθηκε απότομα κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους.

Τον Ιούλιο, η Paramount Global, μητρική εταιρεία του CBS, κατέληξε σε έναν αμφιλεγόμενο συμβιβασμό ύψους 16 εκατομμυρίων δολαρίων με τον Τραμπ για τη διευθέτηση μιας αγωγής δυσφήμισης, η οποία σχετιζόταν με μια συνέντευξη της Δημοκρατικής υποψήφιας για το προεδρικό χρίσμα, Κάμαλα Χάρις, στην εκπομπή «60 Minutes».

Ο Κολμπέρ είχε κατακρίνει έντονα τη συμφωνία στον αέρα στις 14 Ιουλίου, αποκαλώντας την πληρωμή των 16 εκατομμυρίων δολαρίων «χοντρή δωροδοκία» κατά τη διάρκεια ενός καυστικού εναρκτήριου μονολόγου.

Τρεις ημέρες αργότερα, στις 17 Ιουλίου, ο Κολμπέρ ανακοίνωσε ότι το CBS θα τερμάτιζε το «The Late Show» μετά τη σεζόν 2025–26, με τον Τραμπ να πανηγυρίζει την επόμενη κιόλας μέρα μέσω του Truth Social.

«Μου αρέσει απόλυτα που ο Κολμπέρ απολύθηκε. Το ταλέντο του ήταν ακόμα μικρότερο από την τηλεθέασή του», είχε γράψει στις 18 Ιουλίου, στρέφοντας στη συνέχεια τα βέλη του και προς τον παρουσιαστή του ABC, Τζίμι Κίμελ.

«Ακούω ότι ο Τζίμι Κίμελ είναι ο επόμενος. Είναι ακόμα λιγότερο ταλαντούχος από τον Κολμπέρ».

Η ένταση συνεχίστηκε και κατά τη διάρκεια των εορτών, όταν τις πρώτες πρωινές ώρες της 24ης Δεκεμβρίου, ο Τραμπ εξαπέλυσε ακόμα ένα χτύπημα.

Αφορμή στάθηκε το γεγονός ότι το CBS, αμέσως μετά τη μετάδοση των βραβείων «The Kennedy Center Honors», που παρουσίαζε ο Τραμπ, επέλεξε να προβάλει σε επανάληψη ένα επεισόδιο του Κολμπέρ από τις 8 Δεκεμβρίου.

Εκείνη την ημέρα, ο Τραμπ είχε γράψει στο Truth Social: «Ο Στίβεν Κολμπέρ είναι ένα αξιολύπητο ναυάγιο, χωρίς ταλέντο ή οτιδήποτε άλλο απαραίτητο για την επιτυχία στη show business. Τώρα, αφού απολύθηκε από το CBS, αλλά τον άφησαν να στεγνώσει, έχει γίνει στην πραγματικότητα χειρότερος, μαζί με την ανύπαρκτη τηλεθέασή του. Ο Στίβεν κινείται με βάση το μίσος και τις αναθυμιάσεις – Ένας ζωντανός νεκρός! Το CBS θα έπρεπε να του κάνει “ευθανασία”, τώρα, είναι το ανθρωπιστικό πράγμα που πρέπει να γίνει!».

 

