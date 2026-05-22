Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ Τσιάρας – Μηταράκης: «Δεν υπήρχε καμία ζημιά για το ελληνικό δημόσιο» – «Έχω κινηθεί στο πλαίσιο του νόμου»

Εύη Κατσώλη

Πολιτική

Τσιάρας - Μηταράκης
Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας πήγαν αυτοπροσώπως οι πρώην υπουργοί, Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης οι οποίοι, σε δηλώσεις τους για την κλήση τους με την ιδιότητα του υπόπτου για διάπραξη αδικήματος σχετικά με επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, τόνισαν ότι θα αποδειχθεί πως δεν έχουν προβεί σε καμία παράνομη ενέργεια.

Ο κ. Μηταράκης είπε ότι δεν σκοπεύει να ζητήσει προθεσμία για τις εξηγήσεις του, δηλώνοντας έτοιμος να αντικρούσει τα ζητήματα που θέτουν οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς.

Όπως είπε ο πρώην υπουργός: «Έχω κινηθεί στο πλαίσιο του νόμου. Επιθυμώ την άμεση διαλεύκανση της υπόθεσης. Δεν έχω υποπέσει σε καμία παράνομη ενέργεια. Έχω κινηθεί στο πλαίσιο του συντάγματος και του νόμου. Έχω εμπιστοσύνη στους θεσμούς και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

Ο κ. Τσιάρας προσερχόμενος στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δήλωσε ότι επέλεξε να εμφανιστεί ο ίδιος «γιατί πιστεύω ότι μέσα από το υπόμνημά μου θα αποδειχθούν όλα τα στοιχεία για την αθωότητά μου και ότι δεν υπήρχε καμία ζημιά για το ελληνικό δημόσιο. Το έχω ξαναπεί έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη».

Ο δικηγόρος και των δύο πρώην υπουργών, Μιχάλης Δημητρακόπουλος είπε στους δημοσιογράφους, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «υπάρχει έκθεση της Παρασκευής Τυχεροπούλου, ως ειδικής συμβούλου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, όπου η φερόμενη ζημιά όπως στην περίπτωση της κ. Παπακώστα περιορίζεται σε 7000 ευρώ. Στον δε κ. Μηταράκη σε 0».

