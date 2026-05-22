Αλέξανδρος Γιωτόπουλος: Αναίρεση της αποφυλάκισης εξετάζει ο Άρειος Πάγος

Εύη Κατσώλη

Κοινωνία

Αλέξανδρος Γιωτόπουλος
Ανατροπή με την υπόθεση της αποφυλάκισης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Σοφοκλής Λογοθέτης εξετάζει την πιθανότητα άσκησης αναίρεσης κατά του βουλεύματος που άνοιξε τον δρόμο για την αποφυλάκισή του.

Η υπόθεση τέθηκε υπό εξέταση έπειτα από παραγγελία του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα, ο οποίος ζήτησε τη διαβίβαση του βουλεύματος του Δικαστικού Συμβουλίου Εφετών Πειραιά προκειμένου να αξιολογηθεί αν συντρέχουν λόγοι προσβολής της. Οι πληροφορίες του dikastiko.gr, αναφέρουν ότι η σχετική απόφαση αναμένεται το επόμενο διάστημα.

Είχε κάνει αίτηση αποφυλάκισης -την πέμπτη κατά σειρά- στις 23/10/2025. Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών απέρριψε το αίτημα, ωστόσο το Συμβούλιο Εφετών το δέχτηκε παρά την αντίθετη εισήγηση του Εισαγγελέα Εφετών.

Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος συνελήφθη το 2002, κατά την επιχείρηση εξάρθρωσης της «17 Νοέμβρη», και παρέμεινε κρατούμενος για περίπου 24 χρόνια, ενώ συμπληρώνει τα 25 (εκτιτέα από το νόμο) το καλοκαίρι του 2027.

Με την αποφυλάκισή του χθες το απόγευμα, του επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι μη εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση μία φορά τον μήνα σε αστυνομικό τμήμα και να μην απομακρύνεται από τον τόπο κατοικίας του στον Βύρωνα.

Είχε συλληφθεί το καλοκαίρι του 2002 στους Λειψούς, αρνούμενος σε κάθε φάση της έρευνας οποιαδήποτε σχέση με την τρομοκρατική οργάνωση και όσα του καταλόγισαν οι διωκτικές αρχές.

Το 2004 είχε προχωρήσει σε απεργία πείνας για τις συνθήκες κράτησής του και έπειτα από νοσηλεία είχαν καταργηθεί τα ειδικά μέτρα προαυλισμού για όλα τα έγκλειστα μέλη της οργάνωσης.

Για τη δράση της 17 Νοέμβρη παραμένουν κρατούμενοι οι Δημήτρης ΚουφοντίναςΣάββας και Χριστόδουλος Ξηρός

