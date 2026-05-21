Αλέξανδρος Γιωτόπουλος: Αποφυλακίστηκε με όρους ο αρχηγός της «17 Νοέμβρη» – Είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια

Σήφης Γαρυφαλάκης

Κοινωνία

Αλέξανδρος Γιωτόπουλος
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Την πύλη εξόδου των φυλακών Κορυδαλλού πέρασε ο καταδικασμένος ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, 24 χρόνια μετά την καταδίκη του σε βαρύτατες ποινές πολλών ισοβίων κάθειρξης.

Ο Γιωτόπουλος ή «Λάμπρος» στην οργάνωση, που χρεώθηκε μία αιματηρή πορεία στην ιστορία της χώρας, είχε αιτηθεί πέντε φορές την έξοδό του από τη φυλακή.

Η πέμπτη, που κατατέθηκε στις 23 Οκτωβρίου 2025, ήταν αυτή που έγινε δεκτή από το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο, έπειτα από έφεση σε απορριπτικό βούλευμα, με αρνητική για την αποφυλάκιση του εισαγγελική πρόταση, ανοίγοντας την πόρτα στον πολυισοβίτη, ο οποίος πλέον είναι ελεύθερος με την επιβολή περιοριστικών όρων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, στον Γιωτόπουλο απαγορεύεται η έξοδος από τη χώρα, έχει υποχρέωση εμφάνισης ανά τακτά διαστήματα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής κατοικίας του και έχει απαγόρευση απομάκρυνσης από τον τόπο κατοικίας του.

Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος ο οποίος εξέτιε ποινή 17 φορές ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον 25 χρόνια κάθειρξη με απόφαση του Εφετείου ως ηθικός αυτουργός των εγκλημάτων της 17 Νοέμβρη, από το 2022 ελάμβανε τακτικές άδειες, τις οποίες είχε τηρήσει.

Είχε συλληφθεί το καλοκαίρι του 2002 στους Λειψούς, αρνούμενος σε κάθε φάση της έρευνας οποιαδήποτε σχέση με την τρομοκρατική οργάνωση και όσα του καταλόγισαν οι διωκτικές αρχές.

Το 2004 είχε προχωρήσει σε απεργία πείνας για τις συνθήκες κράτησής του και έπειτα από νοσηλεία είχαν καταργηθεί τα ειδικά μέτρα προαυλισμού για όλα τα έγκλειστα μέλη της οργάνωσης.

Για τη δράση της 17 Νοέμβρη παραμένουν κρατούμενοι οι Δημήτρης Κουφοντίνας, Σάββας και Χριστόδουλος Ξηρός.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΦ: Καθολική απαγόρευση λιανικής πώλησης προϊόντων κάνναβης

ΠΙΣ: Άκυρες οι εκλογές της 26ης Απριλίου-Η απόφαση του υπουργείου Υγείας

Νέα ζωή στα δημόσια ανενεργά σιδηροδρομικά ακίνητα από τη ΓΑΙΑΟΣΕ- Συνεργασίες με Δήμους και θεσμικούς φορείς δημιουργούν ν...

Φοιτητικές εστίες: 10.000 νέες κλίνες μέσα στην επόμενη πενταετία – Ο σχεδιασμός του υπουργείου Παιδείας

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3

Ένα ισχυρό φάρμακο για τη χοληστερόλη μειώνει τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής κατά 31%, σύμφωνα με νέα έρευνα
περισσότερα
21:28 , Πέμπτη 21 Μαΐου 2026

Χανιά: Στον 33χρονο γιατρό που είχε εξαφανιστεί τον Δεκέμβριο ανήκει η σορός που εντοπίστηκε στον Αποκόρωνα

Στον αγνοούμενο γιατρό Αλέξη Τσικνόπουλο ανήκει η σορός που βρέθηκε σήμερα το απόγευμα στα Χαν...
20:04 , Πέμπτη 21 Μαΐου 2026

Κρήτη: Μακάβριο εύρημα στον Φρε – Βρέθηκε σορός άνδρα σε αποσύνθεση

Η σορός ενός άνδρα σε αποσύνθεση βρέθηκε σήμερα το απόγευμα σε αγροτική περιοχή του Φρε στον δ...
19:30 , Πέμπτη 21 Μαΐου 2026

Ισπανία: «Δεν ξέρω πώς ακριβώς τη γλίτωσα» – Τι λένε οι δύο Ελληνίδες που τραυματίστηκαν μετά την κατάρρευση γείσου κτιρίου – ΒΙΝΤΕΟ

Τρεις γυναίκες τραυματίστηκαν, οι δύο Ελληνίδες, στην Ισπανία όταν ενώ βρίσκονταν σε ένα καφέ ...
19:06 , Πέμπτη 21 Μαΐου 2026

Όλυμπος: Τραυματίστηκε πυροσβέστης κατά την επιχείρηση εντοπισμού του 25χρονου ορειβάτη

Ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε σήμερα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπισμού και διάσωσης...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν