Κρήτη: Με δομή οικογενειακής «μαφίας» και το κύκλωμα διακίνησης κοκαΐνης που εξαρθρώθηκε – Βίντεο από τη σύλληψη του 43χρονου Ζωνιανού

Με δομή οικογενειακής «μαφίας» δρούσαν και οι νέες εγκληματικές ομάδες στην Κρήτη, που «ξεσκέπασε» η συντονισμένη έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. – εδώ και ένα χρόνο- σε Ηράκλειο, Μυλοπόταμο, Ρέθυμνο και Λασίθι, για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και οδήγησε στην εξάρθρωση ενός μεγάλου κυκλώματος διακίνησης κοκαΐνης, που απλώνει τα «πλοκάμια» από Ζωνιανά Ρεθύμνου μέχρι τη Χερσόνησο Ηρακλείου.

Συνολικά 76 είναι οι κατηγορούμενοι, που λειτουργούσαν ως πολυεπίπεδη «οικογενειακή μαφία», συνδυάζοντας τη διακίνηση ναρκωτικών, την παράνομη κατοχή όπλων και την οικονομική απάτη. Σε 18 συλλήψεις έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής οι αστυνομικές Αρχές, ενώ έχουν δεσμευτεί πάνω από 50 τραπεζικοί λογαριασμοί μέσω ΑΑΔΕ.

Αγοραπωλησίες κοκαΐνης – Σε αρχηγικό ρόλο δύο από τις τρεις οικογένειες

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τρεις είναι οι εμπλεκόμενες οικογένειες με τις δύο να έχουν τον αρχηγικό ρόλο στα Ζωνιανά και τα μέλη της τρίτης, που δραστηριοποιούνταν στην περιοχή του Ηρακλείου, να είναι τα λεγόμενα «βαποράκια». Και σε αυτή την περίπτωση καθοριστικός ήταν ο ρόλος των συζύγων των δύο οικογενειών που αποτελούν και τον βασικό πυρήνα.

Στις δύο οικογένειες αποδίδονται δεκάδες αγοραπωλησίες κοκαΐνης σε περιοχές του Ηρακλείου, και στο Γάζι, την Αγία Πελαγία και την Αχλάδα του δήμου Μαλεβιζίου, ενώ ένας 21χρονος -μέλος της πρώτης οικογένειας- ήταν ο συνδετικός κρίκος των δύο εγκληματικών ομάδων.

Η «κομπίνα» με τις παράνομες επιδοτήσεις ζευγαριού από τα Ζωνιανά

Στη δικογραφία γίνεται αναφορά και για απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο πλαίσιο της οποίας διεξήχθη έρευνα στα Ζωνιανά Ρεθύμνου. Η έρευνα έδειξε διαλόγους – «φωτιά» από έναν κτηνοτρόφο που έψαχνε ζώα, ώστε να καλύψει τον αριθμό που είχε δηλώσει ψευδώς και να πάρει επιδότηση.

Πρόκειται για έναν 43χρονο και την 35χρονη σύζυγό του, οι οποίοι συνελήφθησαν σήμερα το πρωί. Οι δυο τους φέρεται να δήλωσαν στο κτηνοτροφικό τους μητρώο αναληθή αριθμό ζώων, με στόχο να μην χαθεί η επιδότηση για το έτος 2025.

Κατά τη δικογραφία, η 35χρονη είχε δηλώσει περισσότερα από 800 ζώα, τα οποία όμως φέρεται να μην είχε στην πραγματικότητα. Όταν ενημερώθηκαν για επικείμενο έλεγχο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο 43χρονος φέρεται να ξεκίνησε επαφές με άλλο κτηνοτρόφο προκειμένου να εξασφαλίσει τα «δανεικά» ζώα που του έλειπαν.

Αυτή ήταν και η συνομιλία που τον «έκαψε».

Από την αστυνομική επιχείρηση έχουν κατασχεθεί, σημαντικές ποσότητες κοκαΐνης και ινδικής κάνναβης, όπλα και φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, 12 αυτοκίνητα και μία μοτοσυκλέτα, διάφορα χρηματικά ποσά, αυτόματος μετρητής χρημάτων και χιλιάδες ενώτια προβάτων.

Η στιγμή της σύλληψη του 43χρονου από τα Ζωνιανά

Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τη στιγμή της σύλληψης του 43χρονου άνδρα από τα Ζωνιανά. Οι αρχές τον αναζητούσαν από τα ξημερώματα, όταν πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονες έρευνες σε σπίτια και εγκαταστάσεις που συνδέονται με την οικογένειά του.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, ο ίδιος δεν είχε εντοπιστεί κατά την πρώτη φάση των ερευνών, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να συνεχίσουν την αναζήτησή του για αρκετές ώρες. Τελικά, εντοπίστηκε στην περιοχή των Δειλινών του Ηρακλείου και ακολούθησε η προσαγωγή του υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας.