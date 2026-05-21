Αναστολή καθηκόντων και ΕΔΕ για τον αναισθησιολόγο με το «φακελάκι» – «Και δεν έκανα κάτι και κινδυνεύω», λέει ο ίδιος

Αναστολή καθηκόντων και Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) για τον αναισθησιολόγο, που φέρεται να ζήτησε φακελάκι από ασθενή, στο νοσοκομείο Αγίων Αναργύρων.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο εν λόγω γιατρός φαίνεται πως είχε δώσει ανάλογα δικαιώματα και στο παρελθόν, καθώς είχε γίνει ξανά καταγγελία σε βάρος του, αλλά αθωώθηκε στο δικαστήριο. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Mega, ο εν λόγω γιατρός, είχε κατηγορηθεί τον Νοέμβριο του 2018 ότι ζήτησε από ασθενή «φακελάκι» ύψους 100 ευρώ. Αθωώθηκε και επέστρεψε στα καθήκοντά του.

Το νέο περιστατικό, που καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο κυκλοφορεί στα social media, συνέβη στις 19 Μαΐου. Ο αναισθησιολόγος φαίνεται να μιλάει σε μια ασθενή, η οποία αντιμετώπιζε πρόβλημα στο γόνατό της και επρόκειτο να χειρουργηθεί. Στο βίντεο φαίνεται ο γιατρός να λέει, μεταξύ άλλων, «να δώσουμε 100 ευρώ».

«Ήτανε Τρίτη. Δευτέρα μπήκαμε, ήτανε Τρίτη. Ήρθε αυτός κατά τις 11:30 και από ό,τι κατάλαβα, με τα λόγια του και κάποια γυναίκα που ήταν απέναντι, κατάλαβε ότι θέλει λεφτά», λέει ο γιος της ασθενούς που τράβηξε και το βίντεο.

«Θα ήθελα να έχω καλά γεράματα»

Ο αναισθησιολόγος μίλησε στην εκπομπή «Live News» του Mega.

«Αυτή ήταν προ χειρουργείου. Επειδή ήταν να το κάνω εγώ και δεν το είχα δει προεγχειρητικά πήγα να δω την κλινική του κατάσταση, και πάντα, έτσι γίνεται μία ώρα πριν μπει στο χειρουργείο, να δω είναι, δεν είναι, έχει φάει, δεν έχει φάει. Γιατί υπάρχει ένα πρωτόκολλο. Και ειλικρινά έγινε αυτό που σας λέω. Λέω: “λόγω ώρας μπορεί να μπει μπορεί και να μην μπει. Εγώ θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να μπει”», ανέφερε αρχικά.

«Σε τρεις μήνες βγαίνω σε σύνταξη. Σε ενάμιση μήνα βγαίνω σε σύνταξη. Δηλαδή, και δεν έκανα κάτι και κινδυνεύω. Θα ήθελα να έχω καλά γεράματα. Πώς να σας το πω; Ειλικρινά λυπάμαι. Τέλος πάντων, δεν θέλω να σας πω τα προσωπικά μου, αλλά ξέρετε είμαι, θα σας το πω αφού φτάσαμε εδώ. Είμαι με απόφαση του ΚΕΠΑ 82% αναπηρία, έχω αναπηρία. Δεν θα υπήρχε περίπτωση να εκμεταλλευτώ άνθρωπο από τα δράματα που τραβάω με τον καρκίνο που έχω. Δεν έχω κάτι άλλο για τα γεράματά μου», ισχυρίστηκε ο αναισθησιολόγος.

Διοικητής του νοσοκομείου: ΕΔΕ και αναστολή καθηκόντων του γιατρού

«Σήμερα περί ώρα 11:30 πληροφορήθηκα το συμβάν. Ενημέρωσα τον υπουργό, ενημέρωσα την ΥΠΕ. Στη συνέχεια ανέθεσα ΕΔΕ εντός τριών ημερών στον διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας και συγχρόνως αναστολή των καθηκόντων του ιατρού. Από μέσα από την νοσηλευτική υπηρεσία και μου λένε “κύριε διοικητά ξέρετε, κάποιο TikTok, δέστε εδώ τι γίνεται”. Και το είδα και έμεινα άναυδος. Δεν έχει δώσει δείγματα μέχρι τώρα, δεν είχα κάποια καταγγελία, δεν είχα κάτι μεμπτό μέχρι στιγμής», τόνισε από την πλευρά του ο διοικητής του νοσοκομείου.

Γεωργιάδης: «Ζητώ συγγνώμη από την ασθενή»

Ανάρτηση για αναισθησιολόγο σε νοσοκομείο που ζήτησε «φακελάκι» από ασθενή για να πράξει το καθήκον του έκανε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης στα social media.

Όπως αναφέρει ο κ. Γεωργιάδης, «διέταξα αμέσως έρευνα και ταυτοποιήθηκαν το πρόσωπο και το νοσοκομείο. Διέταξα επίσης τη διοίκηση να προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, ώστε το πρόσωπο αυτό να απομακρυνθεί από το ΕΣΥ».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Πριν λίγο μου έστειλαν ένα απαράδεκτο βίντεο το οποίο αναρτήθηκε στα social media από μία ασθενή που κατέγραψε έναν αναισθησιολόγο την ώρα που αυτός της ζητά 100-150€ για να πράξει όσα είναι υποχρεωμένος να παρέχει δωρεάν σε κάθε ασθενή.

Από την έρευνα που αμέσως διέταξα, ταυτοποιήθηκε και το Νοσοκομείο και το πρόσωπο. Διέταξα επίσης την Διοίκηση του Νοσοκομείου να προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, ώστε το πρόσωπο αυτό να απομακρυνθεί από το ΕΣΥ.

Σιχαίνομαι το φακελάκι, πράξη που εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο και δεν έχει καμία σχέση με τις Αξίες που υπηρετούμε στο ΕΣΥ. Λυπούμαι πολύ και ζητώ συγγνώμη από την ασθενή».

 

