Ερντογάν: «Ο στρατός της Τουρκίας ένας στρατός ειρήνης και ηρεμίας – Δεν κατέστρεψε ποτέ κανένα μέρος που πάτησε το πόδι του»

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ταξίδεψε σήμερα στη Σμύρνη για την «Ημέρα των Διακεκριμένων Παρατηρητών» της άσκησης «Efes 2026», μιας διεθνούς άσκησης κατά την οποία οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις παρουσίασαν τις δυνατότητές τους και η αμυντική βιομηχανία της χώρας επέδειξε τα πιο πρόσφατα προϊόντα εγχώριας κατασκευής.

Στην ομιλία του, ο Ερντογάν υποστήριξε ότι ο τουρκικός στρατός είναι «ένας στρατός ειρήνης που δεν θα βλάψει κανέναν εκτός από τους εχθρούς». Όπως αναφέρει η DailySabah, ο Ερντογάν σημείωσε ότι η Τουρκία είναι ένας από τους πρωταγωνιστές μιας νέας εποχής όπου διαμορφώνονται νέες συμμαχίες.

Η άσκηση, που πήρε το όνομά της από την αρχαία πόλη της Εφέσου, η οποία βρίσκεται στη σημερινή Σμύρνη, ξεκίνησε στις 20 Απριλίου στην περιοχή Ντογκάνμπεϊ του δήμου Σεφεριχισάρ της πόλης, στις ακτές του Αιγαίου. Συγκέντρωσε 50 χώρες, από μέλη του ΝΑΤΟ έως τη Λιβύη και τη Συρία, με την τελευταία να συμμετέχει στην πρώτη πολυεθνική άσκηση από την πτώση του καθεστώτος Άσαντ το 2024.

Φορώντας ένα καπέλο που μοιράστηκε στους διακεκριμένους παρατηρητές της άσκησης, ο Ερντογάν χαιρέτησε το μεικτό ακροατήριο των περίπου 1.300 στρατιωτών από όλο τον κόσμο και εξέφρασε την χαρά του που βρισκόταν μαζί τους. «Η άσκηση Efes εμπνέει εμπιστοσύνη στους φίλους μας και απογοητεύει όσους συνωμοτούν εναντίον της Τουρκίας. Η άσκηση διεξάγεται σε μια περιοχή όπου ο Τσάκα Μπέη έγραψε ιστορία στη ναυτική ιστορία ιδρύοντας ένα από τα σημαντικότερα ναυπηγεία», υπενθύμισε ο Ερντογάν.

«Ο τουρκικός στρατός δεν κατέστρεψε ποτέ κανένα μέρος όπου πάτησε το πόδι του»

«Αυτό αποτελεί παράδειγμα αποτροπής και δείχνει ότι η διατήρηση της ειρήνης απαιτεί καλή προετοιμασία, βούληση και αποφασιστικότητα. Ο τουρκικός στρατός φέρει τη μνήμη του έθνους και της πατρίδας του, καθώς και τις αναμνήσεις και τις ιδέες της περιοχής στην οποία βρίσκεται. Ο τουρκικός στρατός είναι ένας στρατός ειρήνης, ένας στρατός ηρεμίας. Είναι ένας στρατός σταθερότητας. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας του, ο τουρκικός στρατός δεν κατέστρεψε ποτέ κανένα μέρος όπου πάτησε το πόδι του. Αντίθετα, το αποκατέστησε. Ακόμη και υπό τις πιο δύσκολες συνθήκες, αυτός ο στρατός δεν έβλαψε ποτέ ανθρώπους εκτός από τους εχθρούς, δεν έβλαψε ποτέ κανένα πλάσμα, δέντρα ή πόλεις. Αποτελεί εγγύηση ασφάλειας για τη χώρα και το έθνος του και εγγυάται ειρήνη και σταθερότητα επίσης για την περιοχή, για τον κόσμο» πρόσθεσε ο Τούρκος πρόεδρος.

Ο Ερντογάν επισήμανε ότι ο κόσμος διανύει μια ευαίσθητη περίοδο, κατά την οποία τα πρότυπα ασφάλειας μεταβάλλονται, η φήμη του διεθνούς δικαίου έχει πληγεί και απαιτείται μια νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας. «Διαμορφώνεται μια νέα ισορροπία, δημιουργούνται νέες συμμαχίες, αν και μια νέα παγκόσμια τάξη πραγμάτων εξακολουθεί να απουσιάζει. Ο κόσμος μας εξελίσσεται από ένα status quo που έχει σχεδιαστεί από μια χούφτα μεγάλων δυνάμεων σε μια πολυπολική κατάσταση με πολλούς παράγοντες. Η Τουρκία βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της διαδικασίας. Το όνομά της αναδεικνύεται ως ένας από τους σημαντικούς παράγοντες της νέας εποχής. Ενώπιον των απαισιόδοξων σεναρίων για το μέλλον, προσπαθούμε να καταστήσουμε τη χώρα μας βασικό παράγοντα σε κάθε τομέα, ιδίως για την ειρήνη στην περιοχή», δήλωσε, προσθέτοντας ότι είναι απαραίτητο να διατηρηθεί ο στρατός ισχυρός και καλά εξοπλισμένος για να διασφαλιστεί η ειρήνη και η ασφάλεια σε «μια δύσκολη περιοχή».

«Θέλουμε να ενισχύσουμε την αποτρεπτική μας δύναμη, να ενισχύσουμε τις αμυντικές μας ικανότητες και να επιταχύνουμε τις καινοτόμες κινήσεις μας στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, καθώς και να δημιουργήσουμε νέες συνεργασίες με τους φίλους μας με βάση το αμοιβαίο όφελος και τον αμοιβαίο σεβασμό. Μέσα από όλα αυτά, στοχεύουμε να βγάλουμε τη χώρα μας από τα ταραγμένα νερά και να την οδηγήσουμε στην ακτή της ειρήνης. Αυτό είναι το στόχο για τον οποίο αγωνίζεται ο στρατός μας», τόνισε.

«Η Τουρκία θα συνεχίσει να υπερασπίζεται την ειρήνη και τη σταθερότητα απέναντι σε όσους επενδύουν στον πόλεμο και το χάος. Θα υπερασπιστούμε με αποφασιστικότητα τις κοινές αξίες της ανθρωπότητας ενάντια στα δίκτυα γενοκτονίας που σφαγιάζουν παιδιά, γυναίκες και ηλικιωμένους, στη Γάζα, στο Λίβανο και αλλού στην περιοχή μας. Η ιστορία είναι γεμάτη παραδείγματα όσων κέρδισαν αφού συνήψαν φιλίες με τον τουρκικό λαό, αλλά και παραδείγματα των συνεπειών για όσους τρέφουν εχθρότητα εναντίον των Τούρκων», πρόσθεσε.