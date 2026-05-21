«Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καρυστιανού, Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών» το όνομα του κόμματος – Στις 18.30 η επίσημη παρουσίασή του στη Θεσσαλονίκη

Σήφης Γαρυφαλάκης

Πολιτική

Μαρία Καρυστιανού, Κόμμα, Θεσσαλονίκη
«Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καρυστιανού, Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών» είναι το όνομα του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καρυστιανού, η επίσημη παρουσίαση του οποίου θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 18:30 στη Θεσσαλονίκη.

Το όνομα του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού «διέρρευσε» από τα έντυπα για τις εγγραφές των μελών.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη, όπου αναμένεται να παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες του πολιτικού σχηματισμού, καθώς και η οργανωτική του δομή. Με σύνθημα «Ξεκινάμε για την ελπίδα», η Μαρία Καρυστιανού κάνει την πρώτη της επίσημη εμφάνιση στην πολιτική σκηνή της χώρας, παρουσιάζοντας έναν φορέα που η ίδια έχει χαρακτηρίσει ως «ανεξάρτητο κίνημα πολιτών».

Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί ουσιαστικά τη μετάβαση από μια κινηματικού χαρακτήρα δράση, που αναπτύχθηκε τα προηγούμενα χρόνια, σε έναν οργανωμένο πολιτικό φορέα με σαφές πολιτικό αποτύπωμα. Το νέο εγχείρημα καλείται πλέον να διαμορφώσει συγκεκριμένο πολιτικό πρόγραμμα, να αποκτήσει οργανωτική συγκρότηση και να παρουσιάσει θέσεις και προτάσεις για τη διακυβέρνηση της χώρας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το ενδιαφέρον για την εκδήλωση είναι ιδιαίτερα αυξημένο. Η αίθουσα του Ολύμπιον διαθέτει χωρητικότητα περίπου 400 ατόμων, ενώ περιορισμένος είναι και ο αριθμός θέσεων στον εξώστη. Οι διοργανωτές αναμένουν σημαντικά μεγαλύτερη προσέλευση, γεγονός που οδήγησε στην εγκατάσταση μεγάλης γιγαντοοθόνης έξω από τον χώρο, ώστε όσοι δεν καταφέρουν να εισέλθουν να μπορούν να παρακολουθήσουν την παρουσίαση.

Κεντρική ομιλήτρια θα είναι η ίδια η Μαρία Καρυστιανού, η οποία αναμένεται να εστιάσει σε ευρύτερα κοινωνικά και θεσμικά ζητήματα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η παρέμβασή της δεν θα περιοριστεί αποκλειστικά στην τραγωδία των Τεμπών και στο αίτημα για απόδοση δικαιοσύνης, αλλά θα επεκταθεί σε θέματα κράτους δικαίου, λειτουργίας της Δικαιοσύνης και καταπολέμησης της διαφθοράς.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης προβλέπεται επίσης η προβολή βίντεο διάρκειας περίπου 50 λεπτών, στο οποίο θα συμμετέχουν πρόσωπα που στηρίζουν το εγχείρημα, μεταξύ των οποίων και εκπρόσωποι του απόδημου ελληνισμού.

Η βραδιά αναμένεται να ολοκληρωθεί με την υπογραφή της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου πολιτικού φορέα από παριστάμενους που επιθυμούν να στηρίξουν την πρωτοβουλία, επισφραγίζοντας έτσι την επίσημη έναρξη της πολιτικής πορείας του νέου σχηματισμού.

