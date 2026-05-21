Ιωάννινα: 15χρονοι απείλησαν με σουγιά μαθητή και έκλεψαν 5 ευρώ – Στο αυτόφωρο και οι γονείς

Σκηνές ωμής βίας εκτυλίχθηκαν στα Ιωάννινα, προκαλώντας σοκ σε γονείς, εκπαιδευτικούς και την τοπική κοινωνία. Δύο 15χρονοι μαθητές της Γ’ Γυμνασίου συνελήφθησαν για ληστεία σε βάρος νεότερου μαθητή, σε ένα περιστατικό που αποτυπώνει με τον πιο ανησυχητικό τρόπο την έξαρση της παραβατικότητας μεταξύ ανηλίκων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, οι δύο ανήλικοι προσέγγισαν το χθες (20/5/2026) μαθητή της Β’ Γυμνασίου και υπό την απειλή σουγιά, του αφαίρεσαν το ποσό των 5 ευρώ. Ο ένας από τους 15χρονους φέρεται να πρόταξε το αιχμηρό όπλο, αναγκάζοντας το παιδί να παραδώσει τα χρήματα.

Ο σουγιάς στην τσάντα ανήλικης μαθήτριας

Η υπόθεση αποκτά ακόμη πιο σοβαρές διαστάσεις από τον τρόπο με τον οποίο οι δράστες επιχείρησαν να εξαφανίσουν τα ίχνη τους μετά τη ληστεία.

Όπως προέκυψε από την προανάκριση, ένας από τους κατηγορούμενους παρέδωσε τον σουγιά – μήκους 16 εκατοστών – σε ανήλικη συμμαθήτριά του, ζητώντας της να τον κρύψει μέσα στη σχολική της τσάντα. Η μαθήτρια, σύμφωνα με την αστυνομία, δεν γνώριζε τί είχε προηγηθεί ούτε τη σύνδεση του αντικειμένου με την επίθεση.

Αργότερα, ο σουγιάς παραδόθηκε στους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων, οι οποίοι προχώρησαν στην πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

Συνελήφθησαν και οι γονείς

Οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν επίσης στη σύλληψη των γονέων των δύο 15χρονων, οι οποίοι κατηγορούνται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, όπως προβλέπεται σε αντίστοιχες περιπτώσεις.

Οι ανήλικοι οδηγούνται ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ιωαννίνων, ενώ το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στη διαρκώς αυξανόμενη λίστα βίαιων επεισοδίων μεταξύ μαθητών που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα.

Έντονη ανησυχία στην εκπαιδευτική κοινότητα

Το νέο περιστατικό έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στα Ιωάννινα, με εκπαιδευτικούς και γονείς να εκφράζουν φόβους για την κλιμάκωση της βίας στους κόλπους της μαθητικής κοινότητας.

Η χρήση όπλου από ανήλικους μαθητές και η ευκολία με την οποία εκδηλώθηκε η επιθετικότητα επαναφέρουν στο προσκήνιο τη συζήτηση για την πρόληψη της νεανικής παραβατικότητας και την ανάγκη ουσιαστικής παρέμβασης μέσα και έξω από τα σχολεία.