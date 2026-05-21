Akylas: «Ελπίζω όλοι οι γονείς να στηρίζουν τα παιδιά τους και να τα αγαπάνε όπως είναι» – Η εξομολόγηση για τη μητέρα και τον πατέρα του

Το πρωί της Πέμπτης 21 Μαΐου, ο Φώτης Σεργουλόπουλος και η Τζένη Μελιτά φιλοξένησαν στο «Πρωίαν σε είδον» τον Akyla. Ο φετινός εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Eurovision, στη συνέντευξή του έκανε μία πολύ συγκινητική αναφορά στους γονείς του.

Μιλώντας για τη μητέρα του, ο Akylas αρχικά είπε ότι: «Η μαμά μου είναι πάρα πολύ χαρούμενη. Ήρθε κιόλας εκείνη την ημέρα, μου είχε βάλει και στην μπότα ένα φυλαχτό σταυρουδάκι. Ήταν έτοιμη για όλα».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, ο καλλιτέχνης εξομολογήθηκε πως: «Η μαμά μου ήταν μέσα στο στάδιο. Είπαμε ότι θα τα πούμε στο ξενοδοχείο μετά όλοι μαζί. Γύρισα στο ξενοδοχείο και ήταν πολύ συγκινημένη, μου έλεγε μπράβο».

«Προσπαθούσε και αυτή να με “παρηγορήσει”, γιατί ήμουν πολύ χαρούμενος που το έζησα όλο αυτό, αλλά από τα μάτια μου είχε χαθεί λίγο η λάμψη, ήμουν λίγο πιο… Οπότε με έπιανε η μάνα μου και μου έλεγε “ήταν τέλειο αυτό που έκανες, μπράβο, χαίρομαι”. Ήταν πολύ όμορφο», συνέχισε.

«Είναι πολύ σημαντικό που έχω και τους γονείς μου δίπλα μου σε όλο αυτό»

Επιπλέον, ο Akylas ανέφερε ότι: «Και με τον μπαμπά μου δηλαδή, μιλούσα στο τηλέφωνο, και μου είπε “πας καλά; Πήγες στη Eurovision. Ξέρεις τι πράγματα έχεις κάνει; Γιατί να στεναχωριέσαι;”. Είναι πολύ σημαντικό που έχω και τους γονείς μου δίπλα μου σε όλο αυτό».

«Πραγματικά, ελπίζω όλοι οι γονείς να στηρίζουν τα παιδιά τους και να τα αγαπάνε όπως είναι. Ακόμη και αν δεν τα καταλαβαίνουν πλήρως στην αρχή, θα τα καταλάβουν στην πορεία. Να κάνουν αυτή την προσπάθεια, την υπέρβαση», υπογράμμισε.