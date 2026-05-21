Akylas: «Ελπίζω όλοι οι γονείς να στηρίζουν τα παιδιά τους και να τα αγαπάνε όπως είναι» – Η εξομολόγηση για τη μητέρα και τον πατέρα του

Ελένη Φλισκουνάκη

Lifestyle

Akylas
Φωτογραφία: Instagram/prwianseeidon
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Το πρωί της Πέμπτης 21 Μαΐου, ο Φώτης Σεργουλόπουλος και η Τζένη Μελιτά φιλοξένησαν στο «Πρωίαν σε είδον» τον Akyla. Ο φετινός εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Eurovision, στη συνέντευξή του έκανε μία πολύ συγκινητική αναφορά στους γονείς του.

Akylas για Eurovision: Περιμέναμε περισσότερα και ένιωσα πραγματικά ότι έχω κάνει κάποιο λάθος εγώ

Μιλώντας για τη μητέρα του, ο Akylas αρχικά είπε ότι: «Η μαμά μου είναι πάρα πολύ χαρούμενη. Ήρθε κιόλας εκείνη την ημέρα, μου είχε βάλει και στην μπότα ένα φυλαχτό σταυρουδάκι. Ήταν έτοιμη για όλα». 

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, ο καλλιτέχνης εξομολογήθηκε πως: «Η μαμά μου ήταν μέσα στο στάδιο. Είπαμε ότι θα τα πούμε στο ξενοδοχείο μετά όλοι μαζί. Γύρισα στο ξενοδοχείο και ήταν πολύ συγκινημένη, μου έλεγε μπράβο».

Λάκης Γαβαλάς για τη μη αναμενόμενη θέση του Akylas στην Eurovision: «Δεν ξέρεις τι συμφέροντα παίζονται» – ΒΙΝΤΕΟ

«Προσπαθούσε και αυτή να με “παρηγορήσει”, γιατί ήμουν πολύ χαρούμενος που το έζησα όλο αυτό, αλλά από τα μάτια μου είχε χαθεί λίγο η λάμψη, ήμουν λίγο πιο… Οπότε με έπιανε η μάνα μου και μου έλεγε “ήταν τέλειο αυτό που έκανες, μπράβο, χαίρομαι”. Ήταν πολύ όμορφο», συνέχισε.

«Είναι πολύ σημαντικό που έχω και τους γονείς μου δίπλα μου σε όλο αυτό»

Επιπλέον, ο Akylas ανέφερε ότι: «Και με τον μπαμπά μου δηλαδή, μιλούσα στο τηλέφωνο, και μου είπε “πας καλά; Πήγες στη Eurovision. Ξέρεις τι πράγματα έχεις κάνει; Γιατί να στεναχωριέσαι;”. Είναι πολύ σημαντικό που έχω και τους γονείς μου δίπλα μου σε όλο αυτό».

Akylas: Η συγκινητική ανάρτηση για τη μητέρα του και το σημαντικό μήνυμα προς τους γονείς – «Εύχομαι κανένα παιδί να μη φοβάται να ονειρεύεται…»

«Πραγματικά, ελπίζω όλοι οι γονείς να στηρίζουν τα παιδιά τους και να τα αγαπάνε όπως είναι. Ακόμη και αν δεν τα καταλαβαίνουν πλήρως στην αρχή, θα τα καταλάβουν στην πορεία. Να κάνουν αυτή την προσπάθεια, την υπέρβαση», υπογράμμισε.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

2 λόγοι που οι ευφυείς νιώθουν μεγαλύτερη μοναξιά

ECDC: Σε επίπεδα ρεκόρ τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα στην Ευρώπη

Χρηματιστήριο: Ισχυρή άνοδος 2,08%, με «έκρηξη» τζίρου στα 705,13 εκατ. ευρώ

ΠΟΕΕΤ: «Εδώ και 2 χρόνια, περιμένουμε απάντηση για τη χρονική ισχύ του επιδόματος ανεργίας των εποχικά εργαζομένων»

Ένα ισχυρό φάρμακο για τη χοληστερόλη μειώνει τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής κατά 31%, σύμφωνα με νέα έρευνα

Πώς να κάνετε το κινητό σας να αντέξει περισσότερο και να γλιτώσετε χρήματα
περισσότερα
17:30 , Πέμπτη 21 Μαΐου 2026

Ναταλία Δραγούμη: «Έχω να καπνίσω 23 χρόνια, αλλά έχω ένα πακέτο τσιγάρα στην τσάντα μου»

Την Ναταλία Δραγούμη υποδέχτηκε στο «Happy Day» το πρωί της Πέμπτης 21 Μαΐου, η Σταματίνα Τσιμ...
17:06 , Πέμπτη 21 Μαΐου 2026

Κατερίνα Καινούργιου για Γιώργο Λιανό και Survivor: «Με προβλημάτισε αυτό – Λίγο μας χτύπησε σε όλους άσχημα»

Κατά τη διάρκεια της «Super Κατερίνας» το πρωί της Πέμπτης 21 Μαΐου, σχολιάστηκε το χθεσινό τε...
08:54 , Πέμπτη 21 Μαΐου 2026

Τίνα Μεσσαροπούλου: «Εύχομαι όλα να γίνουν όπως πρέπει» – Οι πρώτες on air δηλώσεις μετά την περιπέτεια υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη

Συγκίνηση στο πλατό της εκπομπής «Happy Day» με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή. Η Τίνα Μεσσαροπούλου, ...
08:00 , Πέμπτη 21 Μαΐου 2026

Ηρώ Σαΐα για Σταύρο Ξαρχάκο: «Είμαστε μαζί 19 χρόνια – Στην αρχή πάλευα να το “σκάσω” γιατί όλοι μου έλεγαν ότι είναι λάθος»

Η Αθηναΐς Νέγκα υποδέχθηκε την Ηρώ Σαΐα στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» του Action 24, σε μία συζ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν