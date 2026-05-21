Βουλή: Νέος καβγάς Κωνσταντοπούλου – Φλωρίδη – «Στο χωριό σας επί χούντας ποιος ήταν πρόεδρος;» – «Πλησιάζετε την κωμωδία με το παγκάκι του Κωνσταντίνου»

Ακόμη έναν καβγά είχαν στη Βουλή η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Γιώργος Φλωρίδης. Όλα ξεκίνησαν όταν ο υπουργός Δικαιοσύνης πήρε τον λόγο για να απαντήσει στον Νίκο Ανδρουλάκη. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας φώναζε από τα έδρανα συνεχώς, χαρακτηρίζοντας τον κ. Φλωρίδη «φασίστα» και «τοποτηρητή». «Δεν ντρέπεστε λίγο;» είπε η κ. Κωνσταντοπούλου, με τον αντιπρόεδρο της Βουλής Γιώργο Λαμπρούλη που προήδρευε εκείνη την ώρα να της ζητεί να μην διακόπτει τον υπουργό.

«Δεν ασχολούμαι μαζί σας»

«Το είπα και χθες, το επαναλαμβάνω και σήμερα, εφόσον συνεχίζετε. Ζητάτε να σας βοηθήσω. Δεν μπορώ να σας βοηθήσω. Είμαι δικηγόρος. Δεν έχω επιστημονική κατάρτιση να σας βοηθήσω» σχολίασε ο κ. Φλωρίδης.

«Βοηθήστε τον εαυτό σας» του είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. «Δεν θέλω να ασχολούμαι μαζί σας, ξέρετε. Κυρίως για λόγους πολιτικής αισθητικής δεν θέλω να ασχολούμαι μαζί σας. Και για λόγους αισθητικής γενικότερα. Γι’ αυτό δεν θέλω να ασχολούμαι μαζί σας» απάντησε ο υπουργός Δικαιοσύνης.

«Στο χωριό σας επί χούντας ποιος ήταν πρόεδρος;

«Είπατε χθες ότι είστε δικηγόρος. Δεν ξέρω τι σόι δικηγόρος είστε. Ξέρω βέβαια ότι είχατε γραφείο μαζί με τον αδελφό σας, που τώρα είναι αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Πρέπει να σας πω ότι εμένα ως δικηγόρο, με την στάση σας, με τα λόγια σας και με την παρουσία σας σήμερα, αντίθετα με αυτό που νομίζετε, με βοηθάτε πάρα πολύ. Με βοηθάτε πάρα πολύ γιατί αποδεικνύεται ότι όχι απλώς αναλάβατε τη συγκάλυψη του εγκλήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ, όχι απλώς συνωμοτήσατε με υπόλογα πρόσωπα όπως ο Μάκης Βορίδης για να βγάλετε από τη μέση την Παπανδρέου, την Ευρωπαία Εισαγγελέα, αλλά είστε ταγμένος μέχρι αυτή τη στιγμή, στη συγκάλυψη την οποία έχετε αναλάβει και υλοποιείτε και σας έχει πάρει είδηση και η Ευρωπαία Εισαγγελέας και το Πανελλήνιο και άλλοι φορείς προστασίας της διαφάνειας, της ισότητας, της χρηστής διοίκησης, του δημοσίου χρήματος» απάντησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Ο αρχικακοποιός, ο Ξυλούρης, σας αναφέρει. Έχει εγγυήσεις από σας στις συνομιλίες του και λέει, θα πάμε, μου είπε ο Μάκης, ο Βορίδης δηλαδή, μέχρι κόκκαλο. Αν δεν ξεκ@@@@με τώρα την Παπανδρέου, καήκαμε. Μίλησε ο Μάκης σε εσάς και είδαμε τον πόλεμο που έγινε να βγει από τη μέση η Ευρωπαία Εισαγγελέας, Πόπη Παπανδρέου, και τις παρεμβάσεις σας στη δικαιοσύνη που φτάσανε μέχρι του να αποφασίζει το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο που το ελέγχετε, ότι θα ανανεώσει τη θητεία της Παπανδρέου, όχι για πέντε χρόνια, όπως έχει ήδη ανανεωθεί από την Ευρωπαία Εισαγγελέα, αλλά για δύο. Με βοηθάτε πάρα πολύ στη στοιχειοθέτηση των ευθυνών σας για πραγματικά κακουργήματα και για τη συγκάλυψή τους. Και όχι για τα ψευδοκακουργήματα που θέλετε να στήσετε εναντίον των αρχηγών της αντιπολίτευσης. Απειλείτε τον κ. Ανδρουλάκη και μετά έρχεστε και τα μαζεύετε ότι παραβίασε μυστικά του κράτους και θα κάνετε έρευνα για κακούργημα; Αστειεύεστε βέβαια. Εγώ έκανα δημόσιες δηλώσεις για όσα έγιναν στην Επιτροπή που είναι άκρως αποκαλυπτικά, που δεν είναι απόρρητα, γιατί και ο διοικητής της ΕΥΠ, ουδέν απόρρητον επικαλέστηκε, αλλά αντίθετα αποκάλυψε ποιο παρακράτος είστε», συνέχισε η κ. Κωνσταντοπούλου και κατέληξε απευθυνόμενη στον υπουργό Δικαιοσύνης:

«Στο χωριό σας επί χούντας ποιος ήταν πρόεδρος; Έχετε καμία σχέση; Γιατί μάλλον από εκεί μπορεί να μάθατε το παρακράτος πώς δουλεύει, οι παρακολουθήσεις πώς δουλεύουν και πώς παρακολουθούν τους ενοχλητικούς με προφορικά αιτήματα. Με βοηθάτε πάρα πολύ, τον εαυτό σας δεν βοηθάτε και γι’ αυτό χαίρομαι».

«Πλησιάζετε… στο παγκάκι του Κωνσταντίνου»

Στη συνέχεια πήρε τον λόγο ο κ. Φλωρίδης προκειμένου να απαντήσει στον κ. Ανδρουλάκη, όμως η κ. Κωνσταντοπούλου τον διέκοπτε συνεχώς. «Κυρία Κωνσταντοπούλου χθες ήρθε κι άλλη δικογραφία στη Βουλή» της είπε ο υπουργός, με τον αντιπρόεδρο της Βουλής Γιώργο Λαμπρούλη, να την καλεί να αφήσει τον κ. Φλωρίδη να τελειώσει την παρέμβασή του.

«Κυρία Κωνσταντοπούλου υπάρχει μια ελληνική κωμωδία, όπου πρωταγωνιστεί ο Γιώργος Κωνσταντίνου, ο οποίος έχει ανεβεί σε ένα παγκάκι αν θυμόσαστε» σχολίασε ο κ. Φλωρίδης, με την κ. Κωνσταντοπούλου να του φωνάζει ότι εκείνος πρωταγωνιστεί (σ.σ. στην κωμωδία). «Λοιπόν, μου δίνετε την εντύπωση ότι πλησιάζετε επικίνδυνα προς αυτό παρότι η Βουλή δεν έχει παγκάκι», πρόσθεσε ο κ. Φλωρίδης παραπέμποντας στη σκηνή της γνωστής ταινίας “Ξύπνα Βασίλη”.