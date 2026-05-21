ΟΠΕΚΕΠΕ: Προθεσμία για τις 5 Ιουνίου πήραν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τα πρώτα μη πολιτικά πρόσωπα – Αύριο δίνουν εξηγήσεις οι 11 βουλευτές της ΝΔ

Προθεσμίες για τις 5 Ιουνίου έλαβαν από τους Ευρωπαίους Εισαγγελείς οι πρώτοι από τα μη πολιτικά πρόσωπα που κλήθηκαν σε εξηγήσεις για τις υπό διερεύνηση επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το έτος 2021.

Η διαδικασία των εξηγήσεων για την υπόθεση που ερευνούν οι Έλληνες Εντεταλμένοι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς, ξεκίνησε σήμερα για περίπου 50 ελεγχόμενους που έλαβαν κλήσεις σε ανωμοτί κατάθεση και θα συνεχιστεί αύριο οπότε και θα εμφανιστούν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας οι υπόλοιποι κληθέντες μεταξύ των οποίων και πολιτικά πρόσωπα.

Ο ποινικός έλεγχος των Εισαγγελέων αφορά αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος και πλημμελήματος ενώ μεταξύ των μη πολιτικών προσώπων που καλούνται σε ανωμοτί κατάθεση είναι υψηλόβαθμα στελέχη και υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και αγρότες κ.ά., οι οποίοι σε καταγεγραμμένες συνομιλίες φέρονται είτε οι ίδιοι είτε μέσω άλλων προσώπων, να ζητούν παράκαμψη κανονισμών ώστε να τύχουν ύποπτων επιδοτήσεων.

Όσον αφορά τους ελεγχόμενους βουλευτές, οι κλήσεις τους είναι για αύριο το πρωί. Εννέα από αυτούς καλούνται με την ιδιότητα του υπόπτου για πλημμελήματα ενώ δύο, οι Κώστας Αχιλλέα Καραμανλής και Κατερίνα Παπακώστα, κλήθηκαν σε εξηγήσεις ως ύποπτοι για την διάπραξη αδικήματος σε βαθμό κακουργήματος. Η συντριπτική πλειονότητα των ελεγχόμενων, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω των δικηγόρων τους, θα ζητήσει προθεσμία για τις εξηγήσεις, ώστε να ενημερωθούν για τη δικογραφία και να ετοιμάσουν υπομνήματα με τις θέσεις τους.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ