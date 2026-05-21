Βουλή: Το «καρφί» του Καιρίδη στην Κωνσταντοπούλου για το κόμμα Καρυστιανού – «Ο λαός θα διαλέξει το αυθεντικό και όχι την ιμιτασιόν»

Νέα ένταση προκλήθηκε στη Βουλή μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Δημήτρη Καιρίδη, κατά τη συζήτηση σχετικά με τη σύσταση ή μη Προανακριτικής Επιτροπής για τον Σπήλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι τόνοι ανέβηκαν όταν στο βήμα βρέθηκε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, ο οποίος είπε πως ελπίζει να μην χρειαστεί να δευτερολογήσει και να τριτολογήσει γιατί η ώρα έχει περάσει.

«Δεν έχει δικαίωμα» φώναζε η κ. Κωνσταντοπούλου. «Έχει δικαίωμα» είπε, παρεμβαίνοντας ο αντιπρόεδρος της Βουλής Γιάννης Πλακιωτάκης.

«Προεδρεύετε; Θυμήθηκε το 2015. Αντιπαρέρχομαι τις ύβρεις και τις ανοησίες που ακούστηκαν εις βάρος μου από τη γνωστή ταραξία και τον γνωστό υβριστή τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Ελληνικής Λύσης. Όπως έχω πει κι άλλη φορά δεν αναγνωρίζω στην Ελληνική Λύση συνομιλητή. Δεν την αναγνωρίζω καν ως συνομιλητή. Δεν την αναγνωρίζω καν ως ελληνική και ως λύση. Το απέδειξε δε ο αρχηγός της με την προσβλητική απουσία του από την πανηγυρική συνεδρίαση της βουλής για τον Οικουμενικό Πατριάρχη και το τερμάτισε στη συνέχεια με την αήθη επίθεση στον Οικουμενικό Πατριάρχη. Αν αυτά τα λέει για τον Πατριάρχη του έθνους, τι θα πει για όλους εμάς; Και βέβαια η αριστερίζουσα, φασίζουσα καθ’ έξιν υβρίστρια, πολιτική αρχηγός» είπε ο κ. Καιρίδης, και στη συνέχεια απευθύνθηκε συγκεκριμένα στην κ. Κωνσταντοπούλου.

«Θα κάνω μόνο ένα πολιτικό σχόλιο και έχει να κάνει με το νέο κόμμα που ανακοινώνεται στη Θεσσαλονίκη. Και εδώ είναι κατανοητός ο πανικός. Επενδύσατε πάρα πολλά στη μεγάλη τραγωδία των Τεμπών, την εργαλειοποιήσατε, τώρα όμως έρχεται το αυθεντικό. Και απέναντι στα κακέκτυπα, ο λαός θα διαλέξει το αυθεντικό και όχι την ιμιτασιόν που είστε και κινδυνεύετε να σας στείλει σπίτι» τόνισε ο κ. Καιρίδης.