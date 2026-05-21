Αραμπατζή: «Δεν υπάρχει ούτε μια πράξη μου που να συνιστά αδίκημα – Συντάσσομαι με τη θέση της πλειοψηφίας για την απόρριψη της πρότασης»

Σήφης Γαρυφαλάκης

Πολιτική

Φωτεινή Αραμπατζή
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ότι είναι απολύτως αθώα δήλωσε η πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Φωτεινή Αραμπατζή, στη συζήτηση επί της πρότασης σύστασης προανακριτικής επιτροπής, και τόνισε ότι δεν πίεσε, δεν άσκησε καμία φορτικότητα, δεν επέβαλε, δεν απαίτησε και δεν έκανε καμία κατάχρηση εξουσίας.

«Σας ζητώ να διαβάσετε προσεκτικά τη δικογραφία. Να δείτε τι λέει και τι δεν λέει. Να αναρωτηθείτε αν υπάρχει έστω μία πράξη που να συνιστά αδίκημα. Αν υπάρχει ένα ευρώ που να δόθηκε παράνομα. Αν υπάρχει ένας έλεγχος που να μην έγινε εξαιτίας μου. Είμαι βέβαιη ότι αν θα τη δείτε ψύχραιμα, καθαρά και αμερόληπτα, θα καταλήξετε στην απόρριψη της πρότασης, γιατί δεν υπάρχει ούτε μια πράξη μου που να συνιστά αδίκημα», ανέφερε, απευθυνόμενη στην εθνική αντιπροσωπεία.

«Στοχοποιήθηκα, περίπου, ως συνεργός εγκληματικής οργάνωσης, μπήκα στο κάδρο ενός υποτιθέμενου σκανδάλου, χωρίς να έχω τη δυνατότητα, να γνωρίζω, να αμυνθώ και να υποστηρίξω τον εαυτό μου και την αλήθεια», είπε η πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τους μήνες που προηγήθηκαν πριν τη διαβίβαση της δικογραφίας στη Βουλή και υπήρχαν δημοσιεύματα που την ανέφεραν εμπλεκόμενη.

Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας σχολίασε την κριτική που δέχεται για «κυβίστηση» αναφορικά με την θέση της να μην συσταθεί προανακριτική επιτροπή σε βάρος της. «Επειδή κάποιοι κακόβουλοι μίλησαν και μιλούν για κυβίστηση, ξεκαθαρίζω: η συνταγματικά και νομικά τεκμηριωμένη απόφαση της πλειοψηφίας για την απόρριψη της πρότασης, καθώς δεν συντρέχει η παραμικρή ένδειξη, έστω και αποχρώσα, για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης, με αποκαθιστά πλήρως και δεν αφήνει καμιά σκιά πάνω από το όνομά μου. Γι΄αυτό συντάσσομαι με τη θέση αυτή, θεωρώντας ότι οι συνταγματικοί θεσμοί, ούτε εργαλειοποιούνται, ούτε ευτελίζονται για χάρη των κομματικών σκοπιμοτήτων», ανέφερε η κ. Αραμπατζή.

Η πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχολίασε και τη στάση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. «Όσο σοβαρή είναι η έννοια της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, άλλο τόσο σοβαρή είναι η θεσμική θωράκισή της. Και ρωτώ, τηρήθηκε το αμελλητί, από το 2021 στο 2026; Τηρήθηκε ότι ο εισαγγελέας δεν προβαίνει σε νομική αξιολόγηση για τα πρόσωπα τα υποκείμενα στο άρθρο 86 του Συντάγματος; Τηρήθηκε ο σεβασμός στην επιβεβλημένη μυστικότητα της προδικασίας; Αναμφίβολα καταβαραθρώθηκε», είπε η κ. Αραμπατζή, καταγγέλλοντας ότι διασύρεται δημόσια από τη 2α Νοεμβρίου 2025 όταν η φωτογραφία και το όνομά της «φιγουράριζαν» στο πρωτοσέλιδο κυριακάτικης εφημερίδας ως εμπλεκόμενης στη 2η δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ που θα ερχόταν, και ακολούθησαν αναδημοσιεύσεις με «οχετό» ύβρεων.

Αναφερόμενη στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σημείωσε ότι από όσα αυτή περιλαμβάνει προκύπτει «μηδέν ευρώ ζημία, μηδέν ευρώ παράνομο όφελος, μηδέν ευρώ εκταμίευση» για να τονίσει ότι «για αυτό το ‘μηδέν’, στήθηκε μια ολόκληρη επιχείρηση πολιτικής ενοχοποίησης», παρότι η όποια ανάμειξή της δεν παρήγαγε καμία πράξη, καμία μεταβολή, κανένα παράνομο όφελος, καμία ζημία για εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

Η πρώην υφυπουργός είπε ότι οι δύο περιπτώσεις για τις οποίες ακούγεται να συνομιλεί, ήταν ο ένας πραγματικός αγρότης που ζητούσε να μάθει πότε θα λάμβανε υπόλοιπο επιδότησης του 2018 που καθυστερούσε, ήταν νόμιμος δικαιούχος ανεξόφλητος. Η άλλη περίπτωση ήταν οικογένεια κτηνοτρόφων. «Ο πατέρας της οικογένειας, μου ζήτησε λοιπόν αν μπορεί ο έλεγχος να γίνει με ανθρώπινο τρόπο, επειδή την προηγούμενη χρονιά είχε — όπως μου μετέφερε — ταλαιπωρηθεί υπερβολικά, αν και πρόσφατα χειρουργημένος. Και τι ακριβώς είπα; ‘Γίνεται να μην τους συμπεριφερθούν άσχημα;’ Αυτό είπα. Δεν ζήτησα να μην γίνει έλεγχος. Δεν ζήτησα να αλλοιωθεί πόρισμα. Δεν άσκησα πίεση. Δεν απαίτησα εύνοια. Αποτέλεσμα; Ο έλεγχος έγινε κανονικά. Στην προγραμματισμένη ημερομηνία, δηλαδή στις 21/09/2021. Χωρίς καμία παρέκκλιση. Χωρίς καμία διάκριση. Χωρίς καμία χαριστικότητα. Και το πόρισμα; Κανένα εύρημα. Όλα βρέθηκαν νόμιμα και σύμφωνα με τις δηλώσεις των παραγωγών», είπε η κ. Αραμπατζή και τόνισε ότι πουθενά δεν υπάρχει συνομιλία που να ζητάει επιεική έλεγχο ή αλλοίωση πορίσματος.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΦ: Καθολική απαγόρευση λιανικής πώλησης προϊόντων κάνναβης

ΠΙΣ: Άκυρες οι εκλογές της 26ης Απριλίου-Η απόφαση του υπουργείου Υγείας

Νέα ζωή στα δημόσια ανενεργά σιδηροδρομικά ακίνητα από τη ΓΑΙΑΟΣΕ- Συνεργασίες με Δήμους και θεσμικούς φορείς δημιουργούν ν...

Φοιτητικές εστίες: 10.000 νέες κλίνες μέσα στην επόμενη πενταετία – Ο σχεδιασμός του υπουργείου Παιδείας

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3

Ένα ισχυρό φάρμακο για τη χοληστερόλη μειώνει τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής κατά 31%, σύμφωνα με νέα έρευνα
περισσότερα
21:26 , Πέμπτη 21 Μαΐου 2026

Βουλή: Έκρηξη Γεωργαντά κατά της Κωνσταντοπούλου – «Φτάνει αυτή η ξεφτίλα, ποτέ δεν υπήρξε αυτό το χάλι»

Στα άκρα έφτασε η ένταση στη Βουλή κατά την ομιλία του Γιώργου Φλωρίδη, με την οποία έκλεισε τ...
21:15 , Πέμπτη 21 Μαΐου 2026

Φλωρίδης σε Κωνσταντοπούλου: Ανεβείτε στο έδρανο – Δεν μπορούμε να ακούμε μόνο τη φωνή σας, θέλουμε να δούμε όλο το θέαμα

Εκρηκτικό ήταν το φινάλε της συνεδρίασης στη Βουλή, όπου συζητήθηκαν τα αιτήματα ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ...
21:12 , Πέμπτη 21 Μαΐου 2026

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα είναι δυτική χώρα που μπορεί να χτίζει γέφυρες με την Ανατολή, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική

«Ο Μυστράς δεν είναι μόνο ένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς, αλλά και το σημείο όπου το λυκόφ...
20:37 , Πέμπτη 21 Μαΐου 2026

Κωνσταντοπούλου: Είστε βουτηγμένοι στη διαφθορά και τη διαπλοκή – Ίσως οι τρελές είναι αυτές που θα σας οδηγήσουν στη δικαιοσύνη

Με επίθεση στον Πρωθυπουργό ξεκίνησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου την ομιλία της κατά τη συζήτηση στη...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν